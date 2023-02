El PSOE extremeño defiende que la Ley de Cadena Alimentaria y la bajada del IVA en los alimentos están "sirviendo"

MÉRIDA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha defendido que tanto la Ley de la Cadena Alimentaria como la bajada del IVA en alimentos están "sirviendo" para evitar que "lo peor" de la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania "recaiga sobre las familias".

Además, ha incidido en que ambas medidas, entre otras, evidencian "la alta sensibilidad y la gran capacidad de reacción para ayudar a las familias en el país".

De este modo se ha pronunciado, a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida, sobre la reunión que mantiene el ministro de Agricultura, Luis Planas, con los integrantes de la cadena alimentaria para buscar nuevas fórmulas para contener los precios de la cesta de la compra.

Tras hacer una valoración "muy positiva" de dicho encuentro porque la reunión del Observatorio "garantiza la transparencia para ejercer el control sobre el avance y evolución de los precios", Vega ha señalado que el mismo servirá para analizar "el punto en el que se está en la actualidad" y las medidas que se han de "seguir tomando" en la materia. "Si hay algo que caracteriza a este Gobierno es la alta sensibilidad y la gran capacidad de reacción para ayudar a las familias en el país", ha refrendado.

Por otra parte, a preguntas también de los medios sobre la propuesta de Podemos de subvencionar la cesta de la compra, la portavoz del PSOE de Extremadura ha apuntado que "eso es algo que se está estudiando en el seno del Consejo de Ministros" y por lo tanto será este órgano quién "informe sobre la negociación y sobre el avance de las propias negociaciones dentro del Gobierno de coalición".

SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL SOBRE LA LEY DEL ABORTO

Por otra parte, en su comparecencia ante los medios este lunes en Mérida, Soraya Vega ha pedido de forma expresa al PP extremeño que se posicione sobre "qué piensa sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" y si considera que las féminas "tienen derecho a decidir sobre su maternidad", después de que el líder nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, a su juicio "ha hecho el ridículo" en este tema pues "dice que sí y a la vez que no", y "parece que para el PP las mujeres tenemos derechos pero no tanto".

En este punto, tras recordar que el PP recurrió la ley del aborto al Constitucional y "no ha avanzado nada" y "no nos engañan ni a las mujeres ni a nadie en este país", ha lamentado que en Extremadura no se ha escuchado "nada" del PP autonómico y sus líderes sobre la reciente decisión del Constitucional sobre el aborto.

"Queremos que lo digan sin rodeos (su posicionamiento sobre el aborto), ha espetado al PP extremeño la portavoz socialista, quien ha subrayado que para su partido "el aborto es un derecho innegociable e irrenunciable y además irreversible".