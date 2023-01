El PSOE extremeño defiende la ley del 'sólo sí es sí' aunque respalda la revisión de los "efectos indeseados"

MÉRIDA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha defendido la ley del 'sólo sí es sí', que ha calificado como una "buena" norma y una "conquista del movimiento feminista", aunque ha respaldado la revisión de los "efectos indeseados" que su aplicación está teniendo.

Vega, a preguntas de los medios, ha insistido en que la norma es una "buena ley", ya que aborda las agresiones sexuales desde un punto de vista "muchísimo más amplio", aunque, no obstante, y a la hora de legislar, ha indicado que su partido comparte la "preocupación social" que se ha producido cuando se han detectado esos "efectos indeseables".

Ante ello, ha abundado en que el Gobierno de España ha propuesto llevar a cabo un "trabajo riguroso" y "responsabilidad". "Trabajar con mucho rigor y con mucha seriedad un asunto que afecta a la seguridad de las mujeres", ha apuntado.

"Decir es una buena ley, es una ley que se tiene que revisar para mejorar esa seguridad y que da respuesta a las reivindicaciones del movimiento feminista de este país", ha aseverado en rueda de prensa.

PONER A LAS PERSONAS "EN EL CENTRO"

En su intervención ante los medios, Vega se ha referido también a los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto a la inflación, que, pese a que ha subido una décima a causa de la retirada de la bonificación de los carburantes, representa el nivel más bajo desde noviembre de 2021.

Este hecho, evidencia, según la portavoz socialista, que las políticas puestas en marcha por el Gobierno de España van en "buena dirección" para estar al lado de las familias y empresas, para poner en el centro a las personas y para acompañar a quienes más lo necesitan.

Dos ejemplos de estas políticas se ven representados en el empleo y en las pensiones, ha puesto de relevancia Soraya Vega, para quien la reforma laboral ha hecho que la contratación indefinida aumente, teniendo a Extremadura como la segunda comunidad en la que más han aumentado los contratos indefinidos en 2022.

De esta forma, Vega ha considerado que el pasado año 2022 ha sido un "buen año" para el empleo, aunque no es solo una cuestión de más empleo, toda vez que para los socialistas es "muy importante" la calidad del mismo, que lleva implícito "más estabilidad", "más seguridad", "más crecimiento" y mayor "bienestar".

Así, la portavoz del PSOE extremeño ha planteado que tener salarios más altos es otra de las grandes prioridades del PSOE y en la región el gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara está trabajando para que la atracción de inversiones sea una "realidad".

Dichos proyectos, entre los que se encuentra la próxima apertura del matadero de Zafra, según ha defendido, permitirán que se siga mejorando el empleo y que el valor añadido se quede en la región.

OPOSICIÓN INSTALADA EN EL "NEGACIONISMO INÚTIL"

En este sentido, Soraya Vega ha destacado que el denominador común a "todo lo bueno" que ha ocurrido en los últimos años en España y en Extremadura es el "no" del PP, con una oposición que "lejos de arrimar el hombro se ha instalado en ese negacionismo inútil que solo obedece a intereses particulares que están muy lejos de los intereses generales".

De esta forma, ha recordado la socialista que el PP dijo que no a la reforma laboral, además de añadir que los 'populares' son incapaces de ver a Extremadura como una "tierra de oportunidades".

Además, ha incidido en que aún no sabe qué ofrece el PP para España y Extremadura porque, según ha afirmado, "más allá de la crispación", dicho partido "no tiene nada que ofrecer" y "no tiene proyecto" ni de país ni de región.

También, y sobre la subida de las pensiones, Soraya Vega ha mostrado su satisfacción por el aumento del 8,5 por ciento del que disfrutarán los 232.000 pensionistas de Extremadura desde este mes de enero.

Para Vega, la revalorización de las pensiones conforme al IPC constituye un ejemplo "muy claro" de las políticas para evitar que la inflación recaiga sobre las clases trabajadores, momento en el que ha expuesto la diferencia que habría supuesto la subida de las pensiones con un gobierno del PP.

"A esto, aunque pueda resultar sorprendente, el Partido Popular también ha dicho que no y entendemos que ha dicho que no por vergüenza, entendemos que ha dicho que no porque a la derecha de este país, y se le tiene que caer la cara de vergüenza, al comprobar que sí era posible, que si se quiere realmente se puede", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que la subida que planteaba este partido del 0,25 por ciento era una "verdadera estafa" a los pensionistas.