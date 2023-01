El PSOE extremeño pregunta a Feijóo "por qué ahora" propone un pacto sobre la lista más votada

MÉRIDA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha preguntado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "por qué ahora" propone un pacto para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos tras las elecciones municipales del próximo mes de mayo, y ha lamentado que no se haya llevado a cabo antes.

Así lo ha señalado la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, quien ha puesto como ejemplo la ciudad de Badajoz, donde el PSOE ganó las últimas elecciones municipales, pero sin embargo, el PP y Ciudadanos llegarón a un acuerdo para gobernar dos años cada uno.

Vega ha apuntado que en ese momento, el PP "hizo todos los malabares posibles" para "torpedear precisamente la voluntad" de la mayoría de los ciudadanos de Badajoz, con el objetivo de mantenerse en el poder, de manera tal que "empezaron" repartiéndose el ayuntamiento en dos años para el PP y otros dos para Ciudadanos "como si esto fuese un mercado persa" y, además, lo hicieron con la "connivencia" de VOX, "que tenía que dar el visto bueno".

Asimismo, "han seguido con este espectáculo lamentable para la ciudad de Badajoz permitiendo que un alcalde tránsfuga gobierne la ciudad", ha dicho en referencia a Ignacio Gragera, que se ha dado de baja de Ciudadanos y se ha afiliado al PP, por el que se presenta como cabeza de lista en las municipales de mayo.

De Gragera, Vega ha recordado que no ganó las elecciones, que "abandonó" su partido sin dejar el acta y que "lo que es más grave ha estafado" a sus votantes y a los votantes del Partido Popular, a la vez que ha reconocido que no pueden "obviar" que el transfuguismo "es una especie de corrupción política".

Ante esta situación, el PSOE de Extremadura se pregunta "por qué ahora" propone dicho pacto sobre la lista más votada, espera obtener una respuesta por parte del PP y de Núñez Feijóo, así como que este último vaya a la ciudad de Badajoz "y cumpla con lo que se supone que va a anunciar en esta misma mañana".

TRANSPORTE PÚBLICO

Por otro lado, Soraya Vega en su intervención ha destacado igualmente

que el transporte público "ya" es gratuito en la región y cualquier extremeño puede hacer uso del abono del transporte en autobús que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura, lo cual se suma, ha continuado, a la medida del Gobierno de España de la gratuidad del transporte en tren.

Así, desde el PSOE de Extremadura valoran "muy positivamente" la política de transporte gratuito, ya que sirve para fomentar el uso del transporte público, para luchar contra el cambio climático, y para ayudar a las familias de Extremadura, tras lo que ha hecho hincapié en el impacto de esta medida en la gente joven de la región, que son quienes más utilizan el transporte público, por lo que su gratuidad va a servir para que puedan moverse más.

Al mismo tiempo, ha animado a los extremeños a que se saquen su abono de transporte, a tenor de lo cual ha recordado que esta medida se suma a otras que el gobierno socialista de la Junta de Extremadura ha tomado en las últimas semanas y que inciden de manera "muy directa" en las clases medias y trabajadoras de la región, como son la gratuidad de los comedores escolares y de las aulas matinales o la reducción del 50 por ciento de la ITV.

En este sentido, Vega ha señalado que se trata de un total de 4,7 millones de euros que el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara ha puesto encima de la mesa para ayudar a las familias extremeñas ante la inflación y que todo ello tiene un "denominador común", el "no" del Partido Popular y el "no" de los 'populares' tanto a la gratuidad de las aulas matinales y para los comedores escolares, como al 50 por ciento en la ITV y ante la gratuidad del transporte público en Extremadura.

Tanto es así, ha dicho, que en los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular no se va a complementar esta medida de la gratuidad del transporte público y, de las cuatro grandes ciudades de Extremadura, que son Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, las que sí se han acogido a la medida complementaria para que el transporte urbano cueste la mitad son las gobernadas por el PSOE, Cáceres y Mérida, "para desgracia" de los ciudadanos de Badajoz y de Plasencia que tienen que ver que sus ayuntamientos "se despreocupan completamente".

Para Soraya Vega, a quienes "se les llena la boca hablando de medidas" cuando tienen la oportunidad de tomar decisiones para beneficiar a los ciudadanos no lo están haciendo, "y lo peor de todo es que no lo hacen por cuestiones partidistas" y no apoyan estas políticas porque están pensando "más" en las próximas elecciones que en beneficiar a los ciudadanos.

Además, ha lamentado que el PP se sitúa "enfrente" con una actitud que consideran "bastante infantil, enrocándose en esa oposición negacionista y destructiva que se empeñan en llevar a cabo" y que "lo que nos vuelve a evidenciar es que la derecha de esta región no tiene proyecto para Extremadura".