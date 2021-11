El PSOE ofrece cooperación en los PGEx 2022 pero sin "catastrofismo" y el PP ve que se repiten medidas "fracasadas"

MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura Juan Antonio González ha insistido en la disposición de su grupo de "cooperar" en los Presupuestos regionales (PGEx) para 2022 pero sin el "catastrofismo" y "alarmismo" para el presente y futuro de la comunidad que a su juicio los grupos de la oposición están aplicando.

A su vez, el diputado del PP Laureano León ha considerado que los PGEx 2022 elaborados por la Junta suponen "una ocasión desperdiciada" para superar el hecho de que la región encabece las "estadísticas negativas" en comparación con el resto de CCAA, y ha afirmado que dichos presupuestos son "un mal corta y pega año tras año", sin ideas "nuevas", y evidencian una "repetición de políticas fracasadas".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), David Salazar, ha pedido a la Junta que acceda a ser "más colaborativos" en cuanto a la articulación de los PGEx para 2022, toda vez que los altos cargos que están explicando las cuentas en comisión parlamentaria "no responden" siquiera a las preguntas que les hace la oposición y se limitan --añade-- a hacer una "defensa férrea" de los presupuestos.

Mientras, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha pedido una actualización de la Ley de Vivienda de la comunidad a las nuevas estipulaciones nacionales en la materia; y ha mostrado "objeciones" de su grupo a diferentes partidas de los PGEx 2022 "recortadas" en cuestiones como las inversiones en I+D en centros públicos o en Artesanía.

De este modo se han pronunciado los diferentes representantes parlamentarios en sendas ruedas de prensa esta miércoles en la Asamblea con motivo de la segunda jornada de comparecencias de altos cargos de la Junta en la Cámara regional para detallar los PGEx 2022.

PSOE

Así, Juan Antonio González (PSOE) ha pedido a la oposición que abandone su "catastrofismo" y su "alarmismo" sobre la situación de la región y su futuro, y que apoyen los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2022 que se están tramitando en la Asamblea, ya que son las cuentas que "necesita" Extremadura para "seguir creando empleo".

En este sentido, ha añadido que desde el PSOE están "dispuestos a cooperar en estos presupuestos", pero aplicando desde la oposición "de verdad cooperación" y dejándose "de tanto catastrofismo y de tanto alarmismo".

"Cuando nosotros escuchamos a la oposición tan catastrofista, tan alarmista, lo único que se nos ocurre preguntarles es cuál es la alternativa que tienen ellos para Extremadura. ¿Solamente el catastrofismo, solamente el alarmismo?", ha preguntado.

En este sentido, ha subrayado que los PGEx 2022 son "tan importantes" porque encierran el mayor gasto que "jamás" tuvo ninguna de las cuentas regionales en la historia de la comunidad, y además porque "ese gasto va a ir fundamentalmente a fortalecer los servicios públicos y a la creación de empleo" en Extremadura.

"Por eso creemos que estos presupuestos que en estos momentos se están tramitando en la Asamblea son tan importantes para la región, para los extremeños", ha dicho González, quien ha recordado que prácticamente el 30 por ciento del PIB de la comunidad son los PGEx y "de ahí su incidencia tan importante en la creación de empleo en este momento".

PP

A su vez, Laureano León (PP) ha alertado de que el denominador común de los diferentes PGEx que viene elaborando el Ejecutivo regional del PSOE es "la falta de ejecución presupuestaria", ya que "se presupuesta una cosa y a la hora de ejecutarla no tiene nada que ver lo uno con lo otro".

En este sentido, entiende que los PGEx 2022 evidenciarán también el "fracaso" de la política del presidente Guillermo Fernández Vara, porque "sólo se ejecuta el pago de personal, de gastos corrientes y las diferentes domiciliaciones o subvenciones que se vienen comprometiendo históricamente por la Junta".

Así, como diferentes "déficit" de los presupuestos, Laureano León ha afirmado que la Consejería de Movilidad no encierra "ni una sola novedad" en materia de carreteras ni en materia de movilidad sostenible.

A su vez, en Transición Ecológica y Sostenibilidad, el 'popular' ha afirmado que "hay dinero en el papel presupuestado para aburrir" pero se teme que "lo que tiene la Junta es capacidad para ejecutar, para gastar en las infraestructuras que Extremadura necesita".

Por su parte, en Portavocía e Igualdad, critica que por parte de la Junta "no existe una verdadera política a favor de la igualdad".

De su lado, en Cultura, Turismo y Deportes, el diputado del PP ha advertido de que la digitalización del sector turístico sigue siendo un "auténtico fracaso" por parte de la Junta.

A su vez, en Economía, Ciencia y Agenda Digital, se ha preguntado "dónde está la apuesta por el sector privado" cuando se recorta el presupuesto, ha dicho, y ha pedido a la Junta que aplique una política "decidida" en materia de Innovación.

CIUDADANOS

Por su parte, David Salazar (Cs) ha pedido a la Junta que acceda a ser "más colaborativos" en cuanto a la articulación de los PGEx para 2022, toda vez que los altos cargos que están explicando las cuentas en comisión parlamentaria "no responden" siquiera a las preguntas que les hace la oposición y se limitan --añade-- a hacer una "defensa férrea" de los presupuestos.

"Se ve una defensa férrea de los PGEx y no responden a las preguntas que hace la oposición sino que se ciñen a su guión" lo que "es una verdadera pena" porque "deberían ser los presupuestos más importantes y deberían tomarse como tal con seriedad y ser más colaborativos" desde la Junta, ha argumentado Salazar.

En este sentido, ha reiterado que los PGEx 2022 presentados por la Junta son "absolutamente continuistas" cuando a su juicio "deberían ser los presupuestos más disruptivos, más rompedores, y transformadores para entregarles a los hijos una Extremadura mejor que la que hay ahora". "Lo que vamos a hacer en cambio es entregarles una hipoteca sin las herramientas para que puedan pagarla", ha advertido.

Con ello, ha ahondado en que en las comparecencias de altos cargos en la Asamblea para explicar los PGEx 2022 se ve que desde la Administración regional se limitan a lanzar "alabanzas" a unas cuentas que "no solucionan los problemas de base" de los extremeños y que suponen una "hipoteca para las generaciones futuras y no una inversión" porque "no transforman la economía extremeña".

"Lo único que hacen estas cuestas es más dinero con las mismas recetas, con lo cual estaremos poniendo impedimentos a las generaciones futuras", ha criticado.

UNIDAS POR EXTREMADURA

Finalmente, Joaquín Macías (Unidas por Extremadura) ha pedido una actualización de la Ley de Vivienda de la comunidad a las nuevas estipulaciones nacionales en la materia; y ha mostrado "objeciones" de su grupo a diferentes partidas de los PGEx 2022 "recortadas" en cuestiones como, ha dicho, las inversiones en I+D en centros públicos o en Artesanía.

Al mismo tiempo, en Cultura, Turismo y Deportes, ha considerado que el presupuesto para 2022 "en general es un calcado al del año anterior"; y ha pedido que se dote económicamente a la Ley de Memoria Histórica y se acometa el desarrollo reglamentario pendiente.

Igualmente, Macías ha criticado la inversión "importante" de los PGEx 2022 en fondos destinados a la Iglesia Católica para la digitalización de inventarios y una subvención "directa" al Obispado de Plasencia por un millón de euros con la que "no está de acuerdo" Unidas por Extremadura.

De igual manera, en Igualdad, ha destacado el crecimiento del 19,4 por ciento en el presupuesto para esta sección, y ha recordado que la "mayoría" de esos fondos llegan del Gobierno central.

Mientras, en Transición Ecológica, ha solicitado un plan para "invertir en todos los edificios que gestionan las distintas administraciones a nivel local y autonómico para instalación de placas y eólicas".