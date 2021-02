El PSOE pide al PP una "reflexión" porque cuando "le ríe las gracias a la ultraderecha" ésta le "acaba devorando"

MÉRIDA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha considerado que el Partido Popular debería hacer, tras las elecciones catalanas, una "refundación" y una "profunda reflexión", ya que cuando "le ríe las gracias a la ultradrecha" ésta le "acaba devorando".

"El Partido Popular necesita una refundación y una profunda reflexión para poderse volver a convertir en el partido de centroderecha que en su día fue, porque, cuando el Partido Popular le ríe las gracias a la ultraderecha, cuando el Partido Popular blanquea a la ultraderecha, cuando el Partido Popular le abre las puertas a la ultraderecha, al final la ultraderecha acaba devorando al Partido Popular", ha aseverado.

Además, González ha considerado que "lo que es peor" es que la "ultraderecha pone en peligro a la democracia de este país" porque lo que quiere es "la democracia para asaltar el Capitolio" como se vio, ha dicho, en Estados Unidos.

El portavoz de los socialistas extremeños ha realizado estas declaraciones este lunes en una rueda de prensa en Mérida en la que ha dado la enhorabuena a Salvador Illa y a los "hermanos" del Partido Socialista de Cataluña tras ser el partido más votado en las elecciones en dicha comunidad.

En este sentido, ha mostrado el "orgullo" del PSOE extremeño porque la candidatura ganadora supone el "diálogo", la "moderación" y la "cooperación" no solo que necesita Cataluña sino también España, conceptos que "encarna" el PSOE, ha apuntado.

DICE QUE ESPAÑA NECESITA UN "CENTRODERECHA MODERADO"

En su opinión, España necesita un "centroderecha reformado" y "moderado", ya que, como ha asegurado González, "blanquear a la extremaderecha hace que la extremaderecha te devore".

Asimismo, ha invitado al PP a hacer una reflexión sobre lo que los ciudadanos están pidiendo en la "peor crisis" que no es otra cosa, ha apuntado, que "cooperación" entre las fuerzas políticas, ya que el "no por el no" del PP ha hecho que "sea castigado por eso en Cataluña".

De esta forma, ha considerado que un partido como el PP "no se puede oponer" al decreto de los fondos europeos, que es la "palanca del cambio y de la reactivación económica" en este país, a lo que ha unido que los 'populares' en Extremadura no votasen a favor del decreto de ayudas directas a los hosteleros y autónomos extremeños.

"El señor Monago dice que se va a partir la cara por los emprendedores y sin embargo no vota a favor de 60 millones de euros precisamente para los autónomos, para las pymes, para la hostelería, para el sector del turismo, para los emprendedores", ha lamentado González.