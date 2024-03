El PSOE registra alegaciones para que la orden de becas complementarias en Extremadura contemple el criterio de renta

MÉRIDA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado este viernes en la Asamblea cinco alegaciones al borrador del proyecto de orden de la Junta que regula las becas complementarias a los alumnos de la Universidad de Extremadura (UEx) con las que pide que se tenga en cuenta el criterio de renta para así "detener una injusticia" en materia educativa.

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha destacado que su grupo presenta estas alegaciones fruto de su "preocupación" por la "deriva" de las políticas educativas del "gobierno PP-Vox".

Así, en rueda de prensa, ha asegurado que estas políticas no tienen en cuenta los principios de "equidad" e "igualdad", ya que suprimir, en el caso de la orden de becas, los requisitos de renta en la convocatoria de becas "significa ni más ni menos que privar de las mismas oportunidades a todo el alumnado".

"Esto mismo que está intentando llevar a cabo con las becas universitarias también lo han anunciado para las enseñanzas del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años en el que también han anunciado unos cheques de ayuda de 200 euros independientemente de donde vivan las familias e independientemente de las rentas familiares", ha afeado.

Álvarez ha insistido en que las condiciones socioeconómicas de las familias es una cuestión que influye en el rendimiento académico del alumnado y las becas pretenden "contrarrestar esta desigualdad" con el objetivo de que todos los estudiantes tengan la "misma igualdad de oportunidades".

ALEGACIONES

De este modo, el PSOE ha registrado este viernes cinco alegaciones a un proyecto de orden que consta de 15 artículos, entre las que se encuentra que se tenga en cuenta el criterio de renta a la hora de conceder la beca.

Entre ellas, una de las alegaciones introduce un nuevo artículo en la orden para introducir dos modalidades de becas, de las que una estaría solamente basada en el rendimiento académico y otra en el criterio de rentas.

Otra alegación modifica el artículo relativo a los requisitos que tiene que cumplir el alumnado para ser beneficiario de estas ayudas. Con ella, el PSOE quiere introducir el criterio de renta, ya que, para poder beneficiarse de las ayudas, debe "haber sido beneficiario de las ayudas de excelencia del ministerio y también de las de rentas".

En este punto, la presidenta del Grupo Socialista ha explicado que las becas que concede el Ministerio de Educación tienen dos componentes, con una cantidad fija y una variable, que tienen en ambos casos en cuenta la excelencia académica.

"Es decir, aquello que la consejera dijo en el pasado pleno aquí, en sede parlamentaria, de que no se premiaba la excelencia académica, es rotundamente falso. Tanto en las becas del ministerio, como en las becas complementarias de la Junta de Extremadura, del gobierno del señor Fernández Vara, premiaban la excelencia académica", ha asegurado.

Del mismo modo, otra de las alegaciones registrada por el Grupo Parlamentario Socialista modifica el artículo quinto de este proyecto de orden relativo a la cuantía de las becas. Así, se mantiene la dotación de 2.500 euros que propone la Junta de Extremadura pero condicionándolo a la nota del alumno y también a la renta familiar.

También, otra de las alegaciones pide modificar otro de los artículos del proyecto de orden para que estas ayudas sean compatibles con otras. "Si lo que quieren crear son las becas universitarias, que lo hagan. Lo que no pueden es hacer un proyecto de orden de ayudas complementarias y decir, dentro de este proyecto, que estas ayudas son incompatibles con las ayudas del ministerio o de cualquier otra entidad pública", ha remarcado.

"Lo que pretendemos con estas alegaciones es detener una injusticia en materia educativa", ha recalcado Álvarez, quien ha recordado que comenzó con la supresión de "la gratuidad y la universalización de los comedores y las aulas matinales".

"Con eso lo que están haciendo, lo que están dirigiendo es que la educación, que las becas no sean una herramienta para mejorar la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. Por eso el Partido Socialista va a estar enfrente de estas políticas que no garantizan la equidad, que privan de la igualdad de oportunidades y que no van en función de la igualdad", ha añadido.

En esta línea, Álvarez ha aseverado que, mientras el PP y Vox están "instaurados en la crispación, en alterar el orden social", el PSOE "hace su trabajo, que es colaborar, es contribuir y es mejorar la vida de los extremeños y de las extremeñas y, fundamentalmente, de aquellos que más necesitan la política para mejorar sus vidas".

AYUDAS PARA EL PAGO DE LAS GUARDERÍAS

Por otro lado, y preguntada por la orden que regula las ayudas de la Junta para el pago de las guarderías en el tramo de edad de 2 a 3 años, Piedad Álvarez ha aseverado que su partido no comparte el modelo, ya que en todas las poblaciones extremeñas no hay centros de educación infantil de 0 a 3 años y, por lo tanto, "da igual la ayuda que tú le des".

"Lo que sí suele haber en casi todos los pueblos extremeños, afortunadamente, gracias a políticas socialistas, son colegios de Educación Infantil y Primaria, donde nosotros es donde queremos o queríamos implantar ese ciclo de educación de 0 a 3 años, como ya hicimos los socialistas, por cierto, en Extremadura en el segundo ciclo, de 3 a 6 años", ha recalcado.

Por ello, Álvarez ha considerado que el Ejecutivo extremeño se equivoca en no seguir extendiendo las aulas de 0 a 3 años en los colegios y también en darle a todas las familias la misma cuantía de ayuda, "independientemente de la necesidad que tengan e independientemente de donde vivan".

"Estaremos también vigilantes a ese proyecto de orden, por si también es necesario presentar alegaciones", insistido la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista.