El PSOE replica al PP que Vara mantiene la misma "lealtad" al Gobierno que tenía con Rajoy hace un año sobre Cataluña

MÉRIDA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha reafirmado este lunes que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, mantiene en la actualidad "la misma" posición de "lealtad" que tenía hace un año con el entonces presidente Mariano Rajoy, respecto a las decisiones que tomara respecto a la situación de Cataluña.

De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa este lunes en Mérida tras las declaraciones del PP en las que pedía a Fernández Vara que reclamara a Sánchez la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Ante estas declaraciones, el portavoz socialista ha recordado que hace un año ante la situación creada en Cataluña, el posicionamiento del secretario general del PSOE extremeño y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, fue el "estar al lado del Gobierno de España", y que "lo que haga el Gobierno de España, no solamente lo vamos a respetar sino que lo vamos a apoyar", ha dicho.

Así, González ha reafirmado que "eso que dijo Guillermo Fernández Vara hace un año, vale para estos momentos", tras lo que abogado por "ser leales a lo que el Gobierno de España diga".

En ese sentido, las decisiones que tome ante esta situación, el PSOE extremeño será "leal al Gobierno de España", respecto de lo que ha señalado que "lo que ha cambiado" desde el pasado año hasta ahora "es la oposición", ya que hace año Pedro Sánchez estaba en la oposición y "era leal al Gobierno de Rajoy", mientras que "en estos momentos no hay una oposición leal en España al Gobierno".

Y es que, la oposición actual "está en permanente campaña electoral, frente a la lealtad que deberían tener" a su juicio "en cuestiones tan importantes como el terrorismo o la unidad territorial", por lo que ha reafirmado que la postura de Vara con Pedro Sánchez respecto a este asunto "es la misma" que tenía hace un año con Mariano Rajoy, que es la de "lealtad al Gobierno de España".

Respecto a la celebración del Consejo de Ministros este viernes en Barcelona, el portavoz socialista ha destacado la "normalidad" de este encuentro, que se va a celebrar una ciudad "muy importante de España", al igual que se celebró hace unas semanas en Sevilla, por lo que ha considerado que "tiene que entrar dentro de la normalidad" que se celebre un Consejo de Ministros en la capital catalana.

"Yo no lo entiendo de otra manera, porque Barcelona es una ciudad importantísima dentro de España", ha señalado González, quien ha insistido en que "tiene que entrar dentro de la normalidad, y aquel que no vea que un Consejo de Ministros se pueda celebrar en una ciudad que no sea Madrid" es que "no está dentro de la normalidad del funcionamiento democráctico de un país que se llama España".

DOS LEYES "IMPORTANTES"

Por otra parte, el portavoz socialista ha explicado que esta semana van a ir al pleno de la Asamblea de Extremadura dos leyes "muy importantes" para el PSOE, ya que "son compromisos electorales", como la Ley de Garantía de la Autonomía Municipal y la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.

Respecto a la Ley de Memoria Histórica, el portavoz socialista ha señalado que supone "un compromiso del Gobierno de Fernández Vara y del PSOE", y ha confiado en que esta norma pueda aprobarse en el pleno de este jueves, ya que supone "un canto a la democracia".

Y es que se trata de una ley que "pretende reconocer a todos aquellos que durante los años de dictadura lucharon para que la democracia volviera a este país", ha señalado González, quien ha señalado que muchas de estas personas "fueron asesinadas y condenadas" por lo que ahora esta ley quiere reconocerla.

González ha señalado que ahora que la Constitución Española ha cumplido 40 años, es un "buen momento" para que el compromiso electoral del PSOE "se pueda cumplir".

Respecto a la Ley de Garantía Municipal, que también se debatirá en el pleno de este jueves, González ha reafirmado que el PSOE es un "partido municipalista" y por tanto "muy apegado a los vecinos" de los pueblos de Extremadura, por lo que ha considerado "justo" reconocer la labor de los alcaldes de la región en los 35 años de autonomía.

En ese sentido, el portavoz socialista ha destacado la necesidad de "dotar" a los alcaldes de la autonomía que merecen "para mejorar los servicios que se presten a los ciudadanos y si es posible mejorar la financiación" de los ayuntamientos, lo que se recoge en la nueva ley que ha confiado en que pueda aprobarse este jueves "con una amplía mayoría", ha dicho.

INCREMENTO DE VIAJEROS EN EL AEROPUERTO

Finalmente, Juan Antonio González ha valorado además los "datos muy positivos" que está arrojando el Aeropuerto de Badajoz respecto al incremento del número de viajeros tras comenzar a funcionar bajo la Obligación de Servicio Público, y que ha comparado con el anterior Gobierno regional que "cerró el aeropuerto".

Frente a ello, el Gobierno de Guillermo Fernández Vara "no solamente ha abierto al Aeropuerto de Badajoz, sino que lo ha dotado de esa Obligación de Servicio Público (OSP), que está dando sus frutos" con el incremento del número de viajeros.

Este aumento de viajeros es "muy positivo para el futuro" de Extremadura, ya que "nos vuelve a conectar por vía aérea fundamentalmente con las dos grandes ciudades de este país, como son Madrid y Barcelona", lo cual beneficia tanto al turismo en la región como "para atraer inversiones y por tanto crear empleo".