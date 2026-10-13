Una quincena de proyectos del Plan Edil permitirán invertir 5,7 millones de euros en la comarca de Olivenza

La presidenta de la Diputación de Badajoz participa en una reunión de trabajo de los Planes EDIL con alcaldes de la comarca de Olivenza - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

OLIVENZA (BADAJOZ), 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este martes los proyectos incluidos en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de la Agrupación Urbana Funcional de Olivenza, que contempla una inversión de 5.713.004 euros para desarrollar 15 actuaciones en diez municipios, con una población beneficiaria de 30.474 habitantes.

Durante una reunión de trabajo de los Planes EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local) celebrada con alcaldes de la zona y a la que también ha asistido el diputado provincial Abel González, Del Puerto ha detallado las intervenciones previstas y su estado de tramitación, así como los plazos establecidos para su ejecución, dentro de la convocatoria de fondos europeos Feder destinados al desarrollo urbano sostenible.

De la inversión global, 4.856.054 euros proceden de fondos europeos, que financian el 85 por ciento de las actuaciones, mientras que los 856.950 euros restantes serán aportados por la Diputación de Badajoz. De esta forma, los ayuntamientos beneficiarios no tendrán que asumir ningún coste de cofinanciación.

La presidenta de la institución provincial pacense ha explicado que los proyectos responden a distintas necesidades de los municipios y comprenden desde la rehabilitación de edificios y espacios públicos hasta la mejora de la accesibilidad, la creación de zonas de sombra, el fomento del emprendimiento y la puesta en valor de recursos turísticos y naturales. Actuaciones que, como ha señalado, permitirán generar oportunidades para los vecinos de la zona y mejorar la calidad de los servicios públicos.

(Más información en Europa Press)