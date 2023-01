Rechazada una propuesta del PP que pedía iniciar los trámites parlamentarios para revisar la ley del 'solo sí es sí'

MÉRIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del PSOE y Unidas por Extremadura han rechazado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso del PP en la que se buscaba instar al Gobierno de España a que, de manera inmediata y por la vía de urgencia, se inicien los trámites parlamentarios para revisar la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí', a fin de que quienes cometan

delitos sexuales tengan las mismas penas que antes de aprobarse la citada norma.

La propuesta, que ha sido defendida en el pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves por la diputada 'popular' Gema Cortés, ha contado, sin embargo con el apoyo de los grupos del PP y de Ciudadanos.

En su intervención, Cortés ha criticado que, tras la entrada en vigor de la norma, más de 260 agresores sexuales han visto rebajadas sus penas, incidiendo en que diferentes organismos avisaron de lo que podía pasar y no se evitó debido al "empecinamiento" de Irene Montero, a la que ha calificado de "ministra soberbia".

Por ello, la 'popular' ha insistido en que su grupo no entiende cómo no se rectifica, ya que se ha mostrado consciente de que la norma no se hizo para que tuviera los efectos que finalmente ha tenido. "Equivocarnos nos podemos equivocar todos pero no podemos permanecer con los brazos cruzados", ha aseverado.

En este sentido, Gema Cortes ha criticado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se haya puesto de perfil en este asunto, algo que seguro no esperarían de él las víctimas y mujeres extremeñas, ha dicho, además de recordar que ley del 'sólo sí es sí' salió adelante con los votos de los diputados del PSOE en el Congreso.

Por ello, y por la "dignidad" de las víctimas, la 'popular' ha condenado la "irresponsabilidad" de una norma "claramente ineficaz", ya que "no protege a las mujeres", y que merece una respuesta "clara y contundente".

En el turno de los grupos, la diputada del PSOE Soraya Vega ha mostrado el respeto de su partido a todos los operadores jurídicos, al Estado de Derecho y a las instituciones y ha considerado que la propuesta del PP es "nada nuevo bajo el sol".

De este modo, ha criticado que los 'populares' usan a quienes más sufren para hacer "política inútil", ya que no les importa la seguridad de las mujeres sino "solo instrumentalizar" las causa para intentar sacar "rédito político".

En su intervención, la socialista ha hecho un repaso sobre las conquistas legislativas en materia de feminismo, a las que el PP les "costó" unirse y a muchas de ellas llegó "a rastras".

Por ello, ha lamentado que, en el fondo, el Partido Popular no se ha "movido ni un milímetro" de su posicionamiento histórico, momento en el que ha reseñado que el PSOE seguirá trabajando para materializar las conquistas sociales y feministas.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez ha abogado por enmendar la ley para huir de "aberraciones" como que más de 200 agresores sexuales hayan visto reducidas sus penas y algunos de ellos hayan salido a la calle.

En su opinión, las "prisas" y "legislar en caliente" no es bueno y, aunque ha indicado que no se puede cambiar el pasado, ha reconocido que se dispone de herramientas para cambiar el futuro y contar con una ley que "sea mejor", por lo que se ha preguntado "por qué no se hace".

De este modo, ha insistido en que, si el resultado que ha tenido la ley no es el perseguido, se debe corregir "cuánto antes", ya que los errores cometidos se traducen en delincuentes sexuales que salen a la calle.

Así, la diputada de Ciudadanos ha insistido en que España se merece una ley mejor que la actual y que las víctimas de delitos sexuales estén "protegidas".

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez ha indicado que le entristece la manera en la que se está "instrumentalizando" a las mujeres y a las víctimas, además de considerar que lo que ha hecho la derecha con esta ley "no tiene nombre".

En su opinión, la ley del 'sólo sí es sí' es una norma "transgresora", que introduce "grandes cambios" y que ha sido verificada por varios ministerios e informes.

Asimismo, Rodríguez ve a esta ley como una "conquista" del feminismo que pone sobre la mesa el consentimiento y da un "paso definitivo" para cambiar la cultura sexual en España, en donde se producen al año 400.000 ataques sexuales.

También ha planteado la diputada de Unidas por Extremadura que hay casos que no se han rebajado las penas tras la entrada en vigor de la norma, cuyo recorrido hacia atrás es "finito", a diferencia de su recorrido hacia adelante, momento en el que se ha preguntado por cuántas mujeres se beneficiarán de la misma.