Las reservas de los embalses del Tajo caen al 52,6 % mientras que las del Guadiana se mantienen en el 71,8 %

Las tormentas arrastran cenizas y restos del incendio de Burgohondo tiñendo el entorno al embalse de El Burguillo, a 5 de octubre de 2026, en El Barraco, Ávila, Castilla y León (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Tajo han perdido en la última semana 106 hectómetros cúbicos (hm3) hasta situarse en el 52,6 por ciento de su capacidad total, mientras que los del Guadiana se han reducido en 16 hm3, por lo que se mantienen al 71,8 por ciento.

En concreto, los pantanos del Tajo almacenan 5.817 hm3, tras perder el 1 por ciento de su capacidad en comparación la semana anterior, y los del Guadiana acumulan 6.849 hm3, tras reducir sus pérdidas al 0,2 %, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press.

En comparación con el último año, el Tajo ha perdido cinco puntos de capacidad de almacenamiento, ya que entonces se encontraba al 57,8 por ciento. Sin embargo, su situación es mejor respecto a la media de los diez últimos años, que se sitúa en el 45,4 %.

El Guadiana, por su parte, mejora en este 2026 los registros de hace un año, cuando estaba al 57,7 %, y aún más los de la media de los diez últimos años, que está en el 38,2 %.

DATOS NACIONALES

La reserva hídrica española se encuentra al 57,2% de su capacidad y almacena 32.062 hectómetros cúbicos (hm3). Durante la última semana, han perdido 352 hm3, es decir, el 0,6% de su capacidad total.

En estos últimos días, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado en menor medida a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Castellón, donde se han registrado 59,6 litros por metro cuadrado (l/m2).

La vertiente atlántica está al 59,6% con 25.286 hm3 y la mediterránea, al 49,6% con 6.776 hm3.

En total, hay cuatro cuencas por encima del 70%: Guadalete-Barbate (74,6%); las Cuencas internas de Cataluña (73%); el Guadiana (71,8%) y las Cuencas internas del País Vasco (71,4%). Además, tres se encuentran por encima del 60%: el Guadalquivir (68,5%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (62,9%) y Tinto, Odiel y Piedras (61,1%).

Asimismo, cinco sobrepasan el 50%: el Cantábrico Occidental (55,9%); el Cantábrico Oriental (53,4%); el Tajo (52,6%); el Júcar (52%) y el Miño-Sil (51,7%). El resto son el Segura, que está al 48,5%; Galicia Costa al 46,8%; el Duero al 46,5%; y el Ebro al 44,9%. De acuerdo con el último boletín de la Conferencia Hidrográfica Ebro (CHE), la cuenca está al 44,9% con 3.510 hm3. En comparación, se encontraba al 52,8% con 4.128 hm3.

Transición Ecológica ha especificado que la reserva de uso consuntivo --es decir, humano-- está al 58,77% con 22.800 hm3. Mientras tanto, la de uso hidroeléctrico se encuentra al 53,69% con 9.262 hm3.