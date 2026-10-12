San Isidro procesionará por primera vez por el Casco Antiguo de Badajoz con motivo del 70º aniversario de su cofradía. - COFRADÍA SAN ISIDRO LABRADOR BADAJOZ

BADAJOZ, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de San Isidro Labrador de Badajoz conmemorará este mes de octubre el 70º aniversario de su fundación con una serie de actos centrales que incluyen la celebración de un solemne triduo en la Parroquia de San Andrés y, como colofón, la primera procesión del santo por el Casco Antiguo de la ciudad, donde realizará un saludo a la Virgen de la Soledad y una reverencia ante la Catedral.

La cofradía nació en 1956, en torno a la devoción al patrón de los agricultores y ganaderos y a la celebración de la Romería de San Isidro; y aquel mismo año tuvo lugar la primera romería en la ermita de Tres Arroyos, iniciándose una tradición que ha acompañado desde entonces a distintas generaciones de pacenses

Setenta años después, la cofradía quiere conmemorar esta fecha acercando especialmente la figura de San Isidro al corazón de Badajoz y poniendo en valor una celebración que forma parte de las tradiciones populares de la ciudad.

Así, los cultos conmemorativos se celebrarán los días jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de octubre, a las 19,00 horas, en la Parroquia de San Andrés, donde tendrá lugar un Solemne Triduo en honor a San Isidro Labrador. Al respecto, la cofradía ha invitado en nota de prensa a hermanos, devotos y ciudadanos a participar en estas tres jornadas de culto, que constituirán el eje religioso de la celebración del 70º aniversario.

La celebración del triduo en San Andrés mantiene además el vínculo con anteriores efemérides de la cofradía, ha recordado, dado que con motivo del 50º aniversario, celebrado en 2006, la imagen de San Isidro también fue trasladada desde su ermita hasta esta parroquia para la celebración de un triduo. Sin embargo, en aquella ocasión no se realizó ninguna procesión por el centro de la ciudad.

Para el hermano mayor de la Cofradía de San Isidro Labrador, Rafael Crespo, celebrar estos 70 años "supone una enorme ilusión y una oportunidad" para acercar la imagen de San Isidro a Badajoz y dar a conocer "aún más" a los ciudadanos esta romería, "que es de toda la ciudad". "Después del triduo que celebramos con motivo del 50º aniversario, hemos querido que esta efeméride tenga un carácter especial y culmine con la primera procesión de San Isidro por el Casco Antiguo de Badajoz", ha ensalzado.

De este modo, el momento culminante de la conmemoración llegará el sábado 17 de octubre. Tras finalizar el último día del triduo, a las 20,00 horas, está prevista la salida desde la Parroquia de San Andrés de la procesión extraordinaria del 70º aniversario, en la que será la primera vez que San Isidro Labrador recorra procesionalmente el Casco Antiguo.

El itinerario permitirá llevar la imagen del patrón de los agricultores y ganaderos hasta algunos de los lugares más representativos del centro histórico de la ciudad y, en concreto, desde San Andrés, la procesión recorrerá Plaza de Cervantes, López Prudencio, Arco Agüero, Bravo Murillo, San Juan y Arias Montano, hasta llegar a la Plaza de la Soledad.

Ante la ermita tendrá lugar uno de los momentos "especialmente simbólicos" de la noche, con el saludo de San Isidro Labrador a Nuestra Señora de la Soledad Coronada, patrona de Badajoz y recientemente nombrada alcaldesa perpetua y honorífica de la ciudad.

Tras el saludo a la Patrona, la procesión continuará por Vicente Barrantes hasta la Plaza de España, donde se producirá otro de los momentos destacados del recorrido cuando, ante la fachada de la Catedral Metropolitana de San Juan Bautista, la cofradía realizará una reverencia con motivo del 750º aniversario de la consagración del templo catedralicio.

Desde la Plaza de España, San Isidro emprenderá el regreso por San Blas hasta la Parroquia de San Andrés, donde concluirá la procesión extraordinaria y, con ella, los actos conmemorativos del 70º aniversario.