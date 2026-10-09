Saxon, Shinova, Café Quijano, Miguel Poveda y Carminho, nuevas confirmaciones del Stone & Music Festival de Mérida

Avance del cartel Stone & music - STONE & MUSIC

MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Saxon, Shinova, Café Quijano, Miguel Poveda y Carminho son los nuevos nombres confirmados para la duodécima edición del Stone & Music Festival.

El 11 de junio de 2027 será el turno de Café Quijano, mientras que el día 13 Miguel Poveda y Carminho ofrecerán un doble concierto. Shinova debutará en el certamen el 18 de junio y Saxon completará estas nuevas confirmaciones con su actuación el día 19 en el Teatro Romano de Mérida, según ha informado la organización del festival en un comunicado.

Las entradas para estos conciertos se pondrán a la venta este viernes, 9 de octubre, a las 17,00 horas. Podrán adquirirse a través del portal oficial de entradas del festival y en la taquilla física ubicada en la Plaza de España de Mérida, que permanecerá abierta este viernes de 17,00 a 21,00 horas y el sábado 10 de 10,00 a 14,00 horas.

La organización ha recordado la importancia de adquirir las entradas únicamente en estos puntos de venta oficiales.

POP ROCK, BOLERO, FLAMENCO Y FADO

Esta será la primera vez en el Stone para Café Quijano. Los hermanos Manuel, Óscar y Raúl Quijano llegarán al Teatro Romano de Mérida con 'Miami 1990 Tour', la gira con la que están presentando su último disco.

El espectáculo combinará las canciones de 'Miami 1990' con los grandes éxitos de sus tres décadas de trayectoria, en un recorrido en el que convivirán el pop rock y el bolero, dos estilos que han marcado la carrera de la formación y con los que ha conectado con varias generaciones de seguidores.

La noche del 13 de junio el flamenco y el fado serán los protagonistas con el doble concierto de Miguel Poveda y Carminho, que ofrecerán sus respectivas actuaciones en una misma jornada.

El cantaor flamenco actuará por tercera vez en el Stone. Con más de 15 discos publicados, su repertorio abarca la copla y la poesía, con una especial vinculación a la obra de Federico García Lorca, a quien ha dedicado varios trabajos.

Por su parte, Carminho se convertirá en la primera artista portuguesa en actuar en el certamen. Desde su debut discográfico en 2009, ha desarrollado una carrera internacional en la que el respeto a la tradición y al fado convive con la apertura a otros lenguajes musicales, lo que la ha llevado a convertirse en una de las grandes artistas europeas de su generación.

PRIMERA VEZ DE SHINOVA y SAXON EN EL STONE

También será la primera vez en el Stone para Shinova. La banda vizcaína, que firma temas como 'Te debo una canción' o 'La sonrisa intacta', debutará en el Teatro Romano de Mérida el 18 de junio, dentro de una nueva etapa en la que estrenará álbum, gira y espectáculo.

Su última gira les ha consolidado como una de las grandes bandas de rock en castellano. El grupo llegará con una propuesta que combinará nuevas canciones con los temas que han marcado su trayectoria y una puesta en escena cuidada al detalle.

El heavy metal llegará al Stone & Music Festival de la mano de Saxon. La banda británica actuará por primera vez en el Teatro Romano de Mérida el 19 de junio, reforzando, una edición más, la presencia de grandes bandas internacionales en la historia del Stone.

Considerada una de las formaciones fundamentales del heavy metal, Saxon cuenta con una extensa trayectoria discográfica y sobre los escenarios. Su 25º álbum de estudio, 'Gods of Thunder', verá la luz a principios de 2027 y lo hará acompañado de una gira mundial con parada en la capital de Extremadura. Los relatos de dioses y leyendas a los que canta Saxon en este nuevo trabajo encontrarán en el Teatro Romano de Mérida un lugar idóneo para que el público pueda disfrutar de ellos en un escenario único.

Con estas incorporaciones, el Stone & Music Festival cuenta ya con cinco noches de conciertos confirmadas para su duodécima edición. Café Quijano, Miguel Poveda, Carminho, Shinova y Saxon se suman a La Oreja de Van Gogh, cuya actuación está anunciada para el 5 de junio de 2027.