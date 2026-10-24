La segunda edición de 'Oracle 4 Girls' acerca la programación, la IA y la fabricación digital a niñas de 4 a 15 años

Participantes en uno de los talleres de la segunda edición de 'Oracle 4 Girls', que se ha celebrado en Cáceres el 24 de octubre de 2026. - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de 'Oracle 4 Girls' ha acercado la programación, la inteligencia artificial y la fabricación digital a niñas de entre 4 y 15 años en Cáceres, con ocho talleres tecnológicos y actividades para las familias.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura y la empresa Oracle, se ha realizado este sábado en el edificio Garage 2.0 de la capital cacereña y ha contado, además de los ocho talleres adaptados a diferentes edades, con un programa paralelo dirigido a madres, padres y tutores.

Las participantes han podido aprender programación, experimentar con inteligencia artificial, crear videojuegos y diseñar modelos tridimensionales vinculados a la fabricación digital y la impresión 3D, según ha informado la Junta en un comunicado.

La jornada ha tenido como objetivo despertar vocaciones tecnológicas desde la infancia, reforzar la confianza de las niñas en sus capacidades y favorecer la presencia femenina en los estudios y profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

El programa para las familias ha abordado, además, las barreras que todavía condicionan la participación de las niñas en estos ámbitos y las oportunidades profesionales que ofrece el sector tecnológico.

'Oracle 4 Girls' se integra en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027 y en las actuaciones impulsadas por la Junta para fomentar el talento digital desde las competencias básicas hasta la especialización profesional.