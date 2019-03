Suárez Illana apela a la concordia y el "trabajo duro" para superar la situación "ciertamente difícil" de España

Publicado 18/03/2019 19:36:38 CET

VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ), 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana, ha apelado a mantenerse "unidos" en torno a la concordia y al "trabajo duro" para superar la situación "ciertamente difícil" que vive España en la actualidad, y la cual a su juicio en todo caso "no debe atemorizar".

Así, ha defendido que es "importante rememorar en momentos difíciles" como las actuales que "cuando España se ha unido en torno a un proyecto común y ha aceptado los sacrificios personales que hay que hacer para llevarlo a cabo al final ha triunfado siempre".

"Se trata no tanto de ser capaces de convivir entre distintos, que eso debemos tenerlo superado ya desde hace mucho tiempo, sino de darle una vuelta más y que seamos capaces incluso de disfrutar entre distintos de lo muchos que hemos conseguido en estos 40 años de historia", ha apuntado durante una visita realizada esta tarde a Villafranca de los Barros (Badajoz).

También ha incidido en la importancia a su juicio de ser capaces de recordar "algunas tonterías" que "ya" se han cometido --ha dicho-- "en el pasado para no volver a repetir", como "esas secesiones particularistas de las que hablaba Ortega y Gasset y que ya en la República se hicieron hasta en Cartagena o Murcia o algunos otros sitios también".

MONAGO Y LA "VACUNA" DEL PP AL NACIONALISMO

Por su parte, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, dicho sobre la situación de España que "se trata de trabajar todos en torno a un principio de concordia, con unos derechos y unas libertades" como los dados a través de la Constitución de 1978, a la que a su juicio hay que "poner en valor" y "día a día hay que sacarle brillo" por ser "una gran hazaña colectiva fruto del entendimiento" entre los españoles.

En esta línea, durante la visita en la que ha acompañado a Suárez Illana en Villafranca de los Barros, ha apostado por "poner en valor" lo que "une" frente a los "nacionalismos radicales, egoístas, trasnochados, que primero piensan en el yo y no en el nosotros, que es la gran obra colectiva que se hizo con la Constitución del 78", gracias a gente que tuvo "una altura de miras muy importante".

Al mismo tiempo, Monago ha reivindicado la importancia de votar al PP como la "vacuna" y la "mejor manera" de acallar, ha dicho, a los "nacionalismos radicales, trasnochados" e "intransigentes" que "no piensan en la globalidad sino en su particularidad", y que además "se quejan después de chutarles 70.000 euros a Cataluña".

De este modo, en alusión a la manifestación independentista de este pasado fin de semana, ha criticado que "después de haberle chutado 70.000 millones de euros resulta que se van a manifestar", toda vez que él mismo si Extremadura recibiera esa cantidad de dinero "le pondría velas a la Almudena".

También, ha recalcado que en la Constitución Española "no se permite en la Constitución española el que se pueda segmentar, fraccionar", y ha afirmado que por un planteamiento exclusivamente de "libertad" y de "ser guay" no se puede permitir a su juicio "segmentar", porque "hoy te lo dice una comunidad autónoma y mañana con el mismo derecho te lo dice una barriada de Mérida", ha señalado.

En este sentido, ha reiterado que "en una democracia avanzada no se permite que se fragmente un país", porque si no puede ocurrir lo que según ha considerado está "pasando" con el 'Brexit', donde "al final la gente en el furor de la batalla vota y luego no sabemos la que hemos hecho" y se provoca que "ahora está toda Europa en danza por un calentón a la hora de votar, que es lo que se ha demostrado en Reino Unido, por ejemplo".

CANDIDATO DEL PP EN VILLAFRANCA

A su vez, el candidato del PP a la alcaldía de Villafranca de los Barros, Manuel Piñero, ha destacado la figura de Adolfo Suárez Illana, que vivió la Transición Española de la mano de su padre y que "por lo tanto puede hablar de lo que ha servido la Constitución, que ha dado 40 años de progreso y de prosperidad al país".

"Él de primera mano vivió esos momentos donde los españoles construyeron la Constitución de la concordia", ha resaltado de Suárez Illana.

En este sentido, Manuel Piñero ha defendido que "hay que echarle valor a la democracia" en unos momentos en los que "la Constitución de la concordia por unos es cuestionada, otros quieren destruir el régimen del 78 y otros la quieren releer".