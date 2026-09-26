El Supercomputador Cray-1 vuelve a la vida en Majadas de Tiétar (Cáceres)

La réplica del Supercomputador Cray-1 que ha diseñado el Museo de Historia de la Computación de Majadas de Tiétar (Cáceres). - MUSEO DE HISTORIA DE LA COMPUTACIÓN

MAJADAS DE TIÉTAR (CÁCERES), 26 (EUROPA PRESS)

El Museo de Historia de la Computación de Majadas de Tiétar ha presentado este sábado una réplica a tamaño real del mítico supercomputador Cray-1, capaz de alcanzar 1,5 teraflops.

Cincuenta años después de la aparición de este supercomputador, uno de los más importantes de la historia de la informática, ha vuelto a cobrar vida en esta localidad extremeña situada en la provincia de Cáceres. La réplica se ha construido íntegramente en las instalaciones del Museo de Historia de la Computación y se ha basado en un 30 Mac Mini clásicos de 2012.

El proyecto ha requerido más de un año y medio de trabajo y ha combinado recreación histórica, ingeniería, reutilización tecnológica y computación distribuida. El sistema cuenta con 30 nodos y 64 núcleos de procesamiento, alcanzando una capacidad conjunta de 1,5 teraflops, según ha explicado el museo en un comunicado.

La réplica va más allá de una reproduccoón estétitca, puesto que los Mac mini utilizan el entorno Unix a través del terminal y trabajan conjuntamente como un cluster de computación distribuida.

HISTORIA DEL SUPERCOMPUTADOR

El Cray-1 fue diseñado por Seymour Cray y presentado en 1976. Su característica forma de 'C' se convirtió en uno de los diseños más reconocibles de la informática y respondía también a criterios de ingeniería: la disposición de los componentes permitía reducir las distancias de las conexiones y mejorar el rendimiento del sistema.

Su primer ejemplar comenzó a funcionar en el National Center for Atmospheric Research (NCAR) de Estados Unidos. El Cray-1 se convirtió en uno de los grandes referentes de la supercomputación científica y marcó una época en la que disponer de una de estas máquinas significaba estar en la vanguardia tecnológica.

Con su réplica, Majadas ha establecido un "curioso puente" con aquel momento histórico, puesto que también 1976 fue el año del nacimiento de Apple, de manera que el proyecto une simbólicamente los 50 años de la 'manzana' con los 50 años del Cray-1, utilizando precisamente tecnología de Apple para devolver a la vida el diseño de Seymour Cray.

COLORES DE EXTREMADURA

La estructura reproduce a tamaño real la característica configuración del Cray-1 y ha sido decorada con los colores verde, blanco y negro de la bandera de Extremadura, de manera que el museo ha aprovechado la tradición de personalización estética de estas máquinas. Según la documentación histórica, los sistemas Cray podían presentar diferentes acabados exteriores en función de sus instalaciones y clientes.

"El resultado es un Cray-1 con una identidad propia y claramente extremeña", han resaltado desde el museo.

Otro de los aspectos singulares del proyecto es su sistema de refrigeración. Los 30 Mac mini están integrados en la estructura y disipan el calor de abajo a arriba mediante convección, soportes de aluminio y un chasis metálico.

La máquina funciona sin el ruido característico de los grandes centros de datos y consigue reunir 30 nodos y 1,5 teraflops de capacidad de cálculo con un consumo energético muy reducido en comparación con las grandes infraestructuras actuales de computación.

El proyecto demuestra así las posibilidades de reutilizar hardware de una generación anterior para construir un sistema de computación distribuida de gran capacidad dentro de una instalación concebida también como pieza de divulgación histórica.

UN CENTRO DE COMPUTACIÓN DENTRO DEL MUSEO

Junto al Cray-1 se ha construido un espectacular terminal de control de estilo clásico con tres pantallas, desde el que se gestiona el cluster. El terminal permite además controlar otros dos supercomputadores Cray CX1 auténticos de 2004 que forman parte de la colección del museo.

La instalación se completa con una Raspberry Pi equipada con un emulador de sistemas antiguos, creando un espacio en el que conviven diferentes generaciones de la informática: desde los grandes supercomputadores hasta los primeros sistemas emulados y los Mac mini que forman el nuevo cluster.

HACIA TURÍN

El proyecto se ha presentado públicamente este sábado en Majadas de Tiétar, pero pocos días después viajará virtualmente hasta Italia: el sábado 3 de octubre, el director del Museo de Historia de la Computación de Majadas de Tiétar, Carlos Izquierdo, será el encargado de impartir una conferencia en Turín (Italia) dentro de un evento organizado por el Museo Piamontés de Informática.

Durante la conferencia se establecerá una conexión en directo con el Cray-1 situado en Majadas de Tiétar, desde donde Izquierdo realizará una demostración del funcionamiento del sistema y mostrará al público italiano cómo opera la máquina a distancia.

De esta forma, el Cray-1 podrá ser presentado internacionalmente sin abandonar su ubicación en Extremadura, conectando en directo los dos museos y demostrando las posibilidades reales del sistema construido en Majadas de Tiétar.

Esta presentación supone además una oportunidad para mostrar internacionalmente un proyecto nacido en un pequeño municipio extremeño y basado en la conservación, reutilización y divulgación de la historia de la informática.