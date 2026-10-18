El sur de la provincia de Badajoz y las zonas de Barros y Serena, en alerta amarilla por lluvias y tormenta este domingo

Zonas de la provincia de Badajoz en alerta amarilla por lluvias y tormentas el 18 de octubre - 112 EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro 112 de Extremadura mantiene la zona sur de Badajoz, junto a Barros y Serena, en situación de alerta amarilla por lluvias y tormentas este domingo, día 18, desde las 12,00 y hasta las 20,00 horas.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada en estas zonas podría alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, con un índice de probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

La Aemet prevé tormentas fuertes en las zonas de aviso. Además, dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad "superior" de forma "puntual", apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Ante esta situación, se recomienda las Alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de la localidad.

Asimismo, que presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos; y en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

En caso de necesidad, se recomienda ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112.