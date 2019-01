Taxistas extremeños viajan a Madrid para apoyar la huelga ante la expectativa de que el conflicto llegue a la región

Publicado 30/01/2019 18:16:05 CET

MÉRIDA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una docena de taxis procedentes de Extremadura se han desplazado este miércoles a Madrid para apoyar a los compañeros en huelga desde hace diez días para reclamar una solución al conflicto sobre la regulación de los vehículos VTC.

Los coches han partido por la mañana desde las cuatro principales localidades extremeñas, Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, únicas en las que los taxis funcionan con taxímetro en la comunidad, y tras reunirse en Trujillo se han desplazado juntos hasta la capital.

No es la primera vez que acude a Madrid una representación del taxi extremeño, que se mantiene en contacto desde el inicio de las protestas en apoyo de sus compañeros en Madrid, que cumplen este miércoles su décimo día de paro, y asimismo acudirán a la capital si finalmente se convoca la gran manifestación prevista en defensa del servicio público junto a otros sectores en caso de que no se alcance una solución y continúe la huelga indefinida, y para la que aún no hay fecha prevista.

El presidente de Radio Taxi en Cáceres, Vicente Mendoza, ha señalado en declaraciones a Europa Press que actualmente no existe ningún conflicto en Extremadura con los vehículos VTC. Según datos del Ministerio de Fomento, en 2018 había en la región casi 900 licencias de taxi frente a 30 de vehículos de alquiler con conductor como los que utilizan grandes multinacionales como Uber o Cabify.

Sin embargo, comparten las mismas reivindicaciones que sus compañeros de Madrid para defender un servicio público que reconoce que debe actualizarse para sobrevivir en caso de que en un futuro los VTC den el salto de las grandes ciudades a localidades menos pobladas. "Mañana nos puede venir", ha señalado.

Mendoza señala que los VTC han llegado para quedarse y que ambos sectores están condenados a "convivir", por lo que el sector del taxi, insiste, se tiene que "adaptar a los tiempos", como asegura que ya está haciendo dando algunos pasos en los últimos años. En todo caso, reclama que se aplique la legislación y que los vehículos de alquiler con conductor se mantengan ofreciendo un servicio fundamentalmente interurbano.

Por su parte, Luis Giraldo, de Radio Taxi Badajoz, reconoce que ve con "preocupación" todo lo que está ocurriendo en Madrid, y ha mostrado su solidaridad con los compañeros que suman ya diez días de huelga y, por tanto, sin ingresos.

Al igual que el representante de los taxistas de Cáceres, Giraldo reconoce que actualmente los VTC no son un problema en Extremadura, pero no descarta que en un futuro, cuando el mercado de las grandes ciudades esté saturado, se extienda a otras localidades menos pobladas. "Nos puede afectar", subraya.

En todo caso, no ve que vaya a ocurrir a corto plazo, entre otras razones porque no hay mercado para aumentar la oferta de transporte urbano en la región. En el caso concreto de Badajoz, explica que hay 143 licencias de taxi, de los que 30 no entran en servicio cada día --salvo fechas señaladas, como la Feria de San Juan--, "porque no hay trabajo" y precisamente para no ver aún más mermados sus ingresos.

Por ello, considera que a día de hoy no es probable a corto plazo la llegada de aplicaciones como Uber o Cabify a una ciudad como Badajoz, ya que estas multinacionales se mueven, señala, por grandes beneficios.

En todo caso, los taxistas extremeños se mantienen a la expectativa de lo que pueda ocurrir en Madrid, porque en función de cómo se regule el sector del VTC en esta comunidad, dependerá en buena medida cómo lo hará posteriormente la Junta en Extremadura, así como los ayuntamientos de la región.