El terremoto de Granada se siente en Badajoz, Cáceres y Don Benito

Mapa de intensidades del terremoto que se ha producido en la madrugada del sábado 15 de agosto de 2026 en la localidad granadida de Alhendín. - IGN

GRANADA/BADAJOZ, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El terremoto de magnitud 5, y con epicentro en la localidad de Alhendín (Granada), se ha sentido también en Badajoz, Cáceres y Don Benito, según la información del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El seísmo se ha producido en torno a la 01,00 horas de este sábado y se ha dejado sentir ampliamente en la ciudad de Granada y su área metropolitana.

Pero también ha alcanzado otros puntos del territorio español, como es el caso de las localidades extremeñas, donde ha llegado con una intensidad de 2.

El terremoto se ha producido exactamente a las 01:04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.

Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia, también en la provincia de Granada.