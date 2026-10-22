El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 22 de octubre de 2026

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Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 22 octubre 2026 5:31
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   MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 22, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

   Asimismo, las temperaturas estarán en ligero descenso en el extremo occidental y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, por lo que los termómetros oscilarán entre los 6 y los 24 grados en Badajoz, así como entre los 8 y los 21 grados en Cáceres.

   De igual modo, los vientos soplarán en la región variables, tendiendo a componente oeste por la tarde, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

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