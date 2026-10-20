El tiempo en Extremadura para hoy martes, 20 de octubre de 2026

Archivo - Intervalos nubosos en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 20, intervalos nubosos, con predominio de nubes altas, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales.

Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso y los termómetros oscilarán entre los 9 y los 23 grados en Badajoz, así como entre los 9 y los 21 grados en Cáceres.

De igual modo, en cuanto a los vientos, soplarán en la región variables, tendiendo de componente oeste, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.