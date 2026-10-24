El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 24 de octubre de 2026

Torres de electricidad y tensión con cielos nublados - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 24, intervalos de nubes altas, mientras que los vientos soplarán flojos variables.

Las temperaturas mínimas estarán sin cambios en el tercio sur y este y en ligero o moderado descenso en el resto y las máximas estarán en ligero ascenso en el tercio sur y sin cambios en el resto.

De esta forma, los termómetros oscilarán entre los 7 y los 25 grados en Badajoz, así como entre los 7 y los 22 grados en Cáceres, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.