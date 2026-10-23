El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 23 de octubre de 2026

Archivo - Intervalos nubosos en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 23, intervalos nubosos, con predominio de nubes bajas matinales y nubes altas, tendiendo a la apertura de claros desde la tarde. Asimismo no se descarta alguna bruma o banco de niebla matinal en montañas del norte.

Las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero ascenso, localmente moderado en el extremo occidental, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso en el sur y sin cambios en el resto, por lo que los termómetros oscilarán entre los 10 y los 25 grados en Badajoz, así como entre los 11 y los 21 grados en Cáceres.

De igual modo, los vientos soplarán en la región del oeste y noroeste, flojos con intervalos de moderado, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.