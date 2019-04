Un total de 250 extremeños han sido trasladados a media mañana para poder ejercer su derecho al voto

Publicado 28/04/2019 14:41:24 CET

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha avanzado que un total de 250 extremeños entre personas con movilidad reducida y electores que residen en núcleos de población sin colegio electoral han sido trasladados a media mañana para poder ejercer su derecho al voto en las elecciones generales que se celebran este domingo 28 de abril.

Según ha concretado, en esta jornada electoral se continúa con el dispositivo habitual que organiza la Delegación del Gobierno, en colaboración con Cruz Roja Extremadura, para auxiliar a aquellas personas que tienen una movilidad reducida en su derecho el voto y poder acceder a los colegios electorales.

También la Delegación organiza el traslado de electores que residen en núcleos de población que no tienen colegio electoral, de manera que en total han sido trasladadas a las 12,00 horas de este domingo unas 250 personas en el marco de un dispositivo que continuará durante todo el día, ha señalado García Seco, que ha recordado que, como novedad, en estos comicios generales las personas con discapacidad intelectual tienen la posibilidad de ejercer su derecho al voto.

Para ello, se les ha proporcionado unos folletos de lectura fácil "para que sepan muy bien cuál es el procedimiento de la votación, ya que muchos de ellos votan por primera vez", ha destacado la delegada en declaraciones a los medios.

ANÉCDOTAS DE LA JORNADA

Entre las anécdotas de la jornada, Yolanda García Seco ha hecho hincapié en que se han dado incidencias "de carácter menor" relativas a falta de materiales en algunas mesas electorales que se va reponiendo, como falta de sobres, de papeletas de algún partido o algún acta de las que tienen que utilizar los miembros de las mesas para todo el desarrollo de la jornada, y que en todos los casos "se han sustituido sin ningún problemas".

"Estamos atentos, hay más de 10.000 personas trabajando, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están a disposición de los miembros de las mesas que son realmente la autoridad en los colegios, son los que deben garantizar que la votación se hace con total seguridad, y a disposición de ellos estamos", ha agregado.

También ha recordado otras anécdotas "puntuales" en distintos colegios y "sobre todo" relacionadas con la presencia de los miembros de las mesas en los minutos iniciales de la apertura de colegios, a los que en algunos casos no se han presentado porque se han quedado dormidos, o que han llegado enfermos "y ha mostrado que se siente indispuesto y no puede permanecer allí todo el día".

Asimismo, se ha referido a "incidencias menores" como la producida en Villafranca de los Barros, donde faltaban papeletas de un partido político que se han repuesto "inmediatamente" antes de que se abriera el colegio electoral; así como "alguna urna deteriorada", una en la provincia de Badajoz en la capital pacense a la que "solamente le faltaba un precinto", y otra en la provincia cacereña en Plasencia, donde se ha sustituido en unos 20 minutos para empezar la votación "porque la presidenta consideraba que no cumplía las condiciones".

Finalmente y preguntada por una agresión denunciada por Ciudadanos a su candidato en Villanueva de la Sierra, Yolanda García Seco ha explicado que "en principio no" saben si "está relacionada o no con que sea un candidato de un partido político" y que "en esa agresión no hay denuncia", así como que sí conocen desde la Delegación que "hay denuncias previas de las personas que están de alguna manera presuntamente implicadas en esos hechos por mala relación que había entre ellos".

Así, ha recalcado que, en el momento en el que se presente la denuncia de "esa agresión", se continuará con la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil.