Trabajo levanta actas de infracción a Ambulancias Tenorio por no abonar a los trabajadores casi 1,8 millones

La Inspección de Trabajo ha levantado actas de infracción a Ambulancias Tenorio por no abonar a los trabajadores casi 1,8 millones de euros durante 2018, así como por el hecho de que la Seguridad Social haya dejado de percibir, conforme a dicha cantidad, unos 700.000 euros, lo que supone una pérdida patrimonial de más de 2 millones.

La presidenta del sector de Empresa Privada de CSIF Extremadura, Amparo Galán, y el responsable del sindicato en el Grupo Tenorio, Máximo Blanco, han informado este martes en rueda de prensa de estas actas de infracción dictadas contra la empresa de ambulancias.

Galán ha recordado que CSIF, como sindicato mayoritario en Ambulancias Tenorio en la región, presentó el pasado año dos denuncias ante la Inspección de Trabajo ante las "repetidas quejas" de los trabajadores debido a su situación laboral.

Así, y tras ello, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha redactado un informe de actuación en el que se explica que Ambulancias Tenorio ha mantenido una situación de "general incumplimiento" en materia de vacaciones, ritmo de trabajo y descansos, cuyos incumplimientos suponen una infracción laboral grave, ha dicho.

Estos incumplimientos también se extienden en cuanto a contratos laborales en prácticas, en donde la Inspección notifica que en 73 casos la modalidad empleada ha sido "fraudulenta" y se emite acta de infracción laboral con estimación de perjuicio económico de más de 335.000 euros.

Asimismo, la Inspección de Trabajo, en cuanto al sistema retribuido aplicado y la acomodación a la normativa vigente, ha comprobado que la empresa no retribuye todas las horas de presencia que realizan los trabajadores o lo hace "por debajo de lo estipulado".

De esta forma, en total se detecta que en 459 casos, en opinión del inspector, los trabajadores están recibiendo un salario inferior de lo que habría "sido justo".

Finalmente, y en cuanto a las horas extraordinarias y su retribución se detecta que hay horas extraordinarias que no son declaradas como tales y que no son abonadas según su naturaleza, aspecto que afecta a 105 trabajadores de servicios programados.

Como conclusión de estos dos últimos puntos, según ha explicado Amparo Galán, se practica un acta de infracción laboral de perjuicio económico a los trabajadores por las cantidades que han dejado de percibir 505 trabajadores por horas de presencia o por horas extraordinarias, estimándose el perjuicio en más de 1,4 millones solo en el año 2018.

También se practica un acta de infracción en materia de Seguridad Social de cuotas no ingresadas correspondientes a esas horas de presencia y extraordinarias y otra acta de infracción laboral por superación de los límites establecidos en el Estatuto de los Trabajadores con respecto a dichas horas extraordinarias.

"CSIF, como sindicato mayoritario en esta empresa en Extremadura, tiene como objetivo fundamental la defensa de los intereses y de los derechos de los trabajadores, no puede dejar pasar estas incidencias tan graves, y por ello exigimos que esta situación sea restituida y que el servicio de transporte de enfermos sea un servicio de calidad en el que se cuiden los convenios colectivos, qué menos, y toda la normativa laboral vigente", ha aseverado Galán.

EJERCICIO 2018

Por su parte, el responsable del sindicato CSIF en el Grupo Tenorio, Máximo Blanco, ha recalcado que las cuantías y cifras dadas a conocer solo corresponden al ejercicio 2018, luego no se incluyen ni los dos últimos meses de 2017 en los que la nueva adjudicataria comenzó a prestar el servicio ni los que se lleva de 2019.

También ha apuntado Blanco que estas sanciones no son firmes y que la empresa, por lo tanto, tiene la posibilidad de recurrirlas, además de recalcar el volumen de trabajadores afectados por una "contratación fraudulenta" en prácticas, que asciende a 73, y que se unen a los 505 empleados han cobrado por debajo del salario o no se les han abonado las horas presenciales ni las extraordinarias, además de no cotizar por ellas.

"Esto supone, aproximadamente, teniendo en cuenta que la empresa en Extremadura tiene una media de casi 900 trabajadores, que casi el 60 por ciento de los trabajadores durante 2018 no han estado bien pagados", ha criticado Máximo Blanco.

Asimismo, y a preguntas de los medios, el responsable del sindicato CSIF en el Grupo Tenorio ha explicado que los trabajadores deberán recurrir a la jurisdicción social para reclamar los casi 1,8 millones de euros que han dejado de percibir.

"Nosotros hemos puesto los mecanismos para que los trabajadores puedan reclamar ese dinero, trabajador por trabajador está cuantificado estas cantidades y están perfectamente identificados qué trabajadores, a criterio de la Inspección de Trabajo, han percibido menos cantidades", ha dicho.

En esta línea, ha recalado Blanco que CSIF seguirá reivindicando hasta que la empresa Ambulancias Tenorio cumpla "escrupulosamente" con el convenio y con sus obligaciones en cuanto a las cotizaciones, ha insistido, al tiempo que , preguntados, sobre una posible rescisión, por parte de la Junta del contrato del servicio de transporte sanitario por carretera, ha indicado que "las decisiones políticas las tendrán que tomar los políticos".