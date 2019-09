Umberto Tozzi se sobrepone a la amenaza de lluvia en Mérida con un repaso a toda su trayectoria

Publicado 15/09/2019 11:49:45 CET

Unmerto Tozzi en el Teatro Romano de Mérida STONE AND MUSIC

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante italiano Umberto Tozzi ha cerrado este sábado el apartado internacional de Stone & Music Festival con un concierto en el Teatro Romano de Mérida que estuvo amenazado durante toda la jornada por las previsiones meteorológicas que finalmente no impidieron que ofreciera al público un repaso a su trayectoria musical.

Fue una hora y media de concierto en "una noche estupenda" en la que Tozzi hizo un paseo por su amplía discografía y que contó con la entrega de principio a fin del respetable.

Si bien decidió comenzar el show con el tema 'Equivocando', de su trabajo homónimo de mediados de los 90, el tirón de sus temas setenteros se dejó sentir pronto. El conocido "Ti amo" no tardó en llegar. El artista lo escogió como el segundo tema para el show y fue muy coreado y aplaudido por el público, al que conquistó desde el inicio.

'Il grido', una de sus canciones preferidas, según confesó una de las veces que se dirigió al público, 'Io camminerò' 'Gente de Mare' 'Tu' o 'Gloria', fueron algunos de los temas, todos ellos recogidos en su último trabajo 'The Best of Umberto Tozzi', que el artista puso sobre la escena del Teatro Romano "tan bellísimo y parecido a algunos de los de mi Italia", argumentó al recoger la estatua S&M de la mano de Francisco de Jesús Valverde, presidente de Placeat-Plena Inclusión Plasencia.

Precisamente un centenar de miembros de esta asociación pusieron una de las notas más especiales de la noche al nombrar al Stone & Music Festival y a su director, Carlos Lobo, como 'Amigo' de Placeat, una distinción que plasmaron con la entrega de una placa conmemorativa antes de iniciar el concierto.

En este sentido, Valverde agradeció a Carlos Lobo el trabajo que se realiza desde el festival de música emeritense por la inclusión y la igualdad a través de distintas acciones de responsabilidad social.