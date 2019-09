Unidas por Extremadura reclama "justicia social" para una región que es "pulmón y despensa" del país

Publicado 07/09/2019 14:04:04 CET

MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Parlamentario Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que la comunidad no necesita la "solidaridad" del resto de España por ser una región "desfavorecida", sino "justicia social" por tratarse del "pulmón y la despensa" del país.

Así lo ha indicado en el su discurso en el Acto Institucional del Día de Extremadura, celebrado este sábado en la Asamblea, donde ha indicado que la comunidad se encuentra en un "momento histórico determinante" en el que los extremeños han de decidir la historia que quieren construir.

De Miguel ha vuelto ha reivindicar el 25 de marzo como la fecha en la que debería celebrarse el Día de Extremadura, por el levantamiento de campesinos de 1936 reclamando tierras para trabajar, y ha recordado otro importante hito histórico del pueblo extremeño en alusión a la manifestación contra la Central Nuclear de Valdecaballeros de la que se acaban de cumplir 40 años.

"No podremos construir un futuro con minas a cielo abierto que hieran nuestros valles, con modelos económicos coloniales que nos saquean, nos empobrecen y nos condenan a ser mano de obra barata". "Queremos ser soberanos", ha continuado, y para ello cree que Extremadura debe apostar por su historia, sus recursos y su gente.

De Miguel ha asegurado que se debe construir una región que fomente "la igualdad entre hombres y mujeres, que no deje de lado a sus mayores y dependientes, que no cierre las puertas a sus jóvenes, que se enorgullezca de la diversidad, que no ponga más tierra sobre las cunetas y que abra los brazos a los que tienen que venir".

La diputada ha dedicado además unos minutos a hablar de la emergencia climática, asegurando que los agricultores extremeños son los que "con mayor dureza perciben las consecuencias de un sistema que atenta contra la vida misma". Por eso, ha instado a asumir el reto y a aplicar soluciones "radicales".

También ha hecho alusión a la reivindicación del tren digno y a los actuales problemas con las líneas de autobuses que están viviendo en algunos municipios extremeños. "No podemos construir -ha dicho- con unas infraestructuras ferroviarias del siglo XIX, pero tampoco con un problema de movilidad que deje incomunicados a nuestros pueblos y solo piense en conectar capitales vaciando al mundo rural".

Para finalizar, la presidenta del Grupo Parlamentario ha recordado los versos de la canción 'Soy' de Luis Pastor para denunciar la censura que ha sufrido el extremeño hace pocos días. "La intolerancia lo ha querido silenciar, pero su mensaje y el amor por su tierra está floreciendo en todos y todas aquellas que amamos la libertad y amamos Extremadura".