Vara advierte de que el incendio en Las Hurdes "probablemente se alargue unos días" y "va a hacer daño"

VEGAS DE CORIA (CÁCERES), 12 Jul.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha advertido este martes que el incendio declarado este pasado lunes en el término municipal de Ladrillar, en la comarca de Las Hurdes, se trata de "un incendio importante, que muy probablemente se alargue durante unos días" y que "va a hacer daño".

En cualquier caso, el presidente extremeño ha reafirmado que "todo lo que no sea daño a las personas es recuperable", y lo demás "lo recuperaremos luego", y respecto al origen del incendio, Fernández Vara ha asegurado que "no hay ninguna duda" de que ha sido provocado por un rayo, por lo que ha instado a "no elucubrar más sobre ello".

Según ha señalado el presidente extremeño, ahora mismo se está "en pleno proceso de toma de decisiones" para este incendio que está "a caballo" entre las provincias de Cáceres y Salamanca, por lo que "hay una complejidad añadida de coordinación" entre dos comunidades autónomas, que "está funcionando y que funcionará a la perfección", por lo que ha trasladado un "mensaje de confianza" por la experiencia de los efectivos que están trabajando.

Fernández Vara ha advertido que tanto este lunes como este martes están siendo días "muy complicados", ya que se han tenido que "tomar decisiones que probablemente sean de las más duras" en la lucha contra los incendios, como es la de evacuar poblaciones, ya que "hay que decirle a los vecinos que se vayan de sus casas, y muchos de ellos piensan que no van a volver".

En cualquier caso, el presidente extremeño se ha dirigido a los vecinos que han sido evacuados para trasladarles que "van a volver a sus casas, van a poder recuperar su vida y volver a estar donde siempre han vivido".

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa que ha ofrecido este martes junto a la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, desde el Puesto de Mando Avanzado que se ha instalado en la localidad de Vegas de Coria para coordinar todos los recursos movilizados en este incendio forestal.

