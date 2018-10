Vara atribuye a "intereses electorales" que la Junta no haya presentado hasta ahora los presupuestos de 2012

Actualizado 25/11/2011 13:25:15 CET

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha atribuido a "intereses electorales" del PP el hecho de que hasta ahora el Gobierno regional no vaya a presentar los presupuestos de la comunidad para 2012.

Ha apostado en cualquier caso por que los presupuestos de la comunidad se aprueben "cuanto antes" en el Parlamento de Extremadura, después de un "verdadero debate en profundidad de lo que significan y lo que representan", y se ha mostrado favorable a que "entre todos" se intente "mejorar" las cuentas durante su tramitación en la cámara autonómica.

En esta línea, en declaraciones a Cadena COPE recogidas por Europa Press, ha recordado que su grupo va a "facilitar desde el punto de vista formal" la tramitación parlamentaria de las cuentas, lo cual --ha añadido-- "no quiere decir avalar políticamente los presupuestos".

Fernández Vara ha considerado no obstante que "significa reírse un poco de la gente" la presentación ahora de las cuentas después de que "hace apenas 41 días se dijo (el Gobierno regional y el PP) que no se presentaban hasta que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no dijera cuántos recursos iban a venir a Extremadura el año siguiente, o hasta que los presupuestos del Estado estuvieran aprobados".

Según ha apuntado, ahora "resulta que nada de eso hacía falta" y se ha "descubierto la verdadera razón por la que no había habido presupuesto" y que es, ha dicho, que "no querían (Junta y PP) que enturbiaran la campaña electoral y como siempre se eligieron los intereses electorales del PP por encima de los intereses de Extremadura".

Ha añadido sobre este respecto que en cualquier caso "es bueno para todos" que "la sombra de duda que había sobre la política extremeña porque no teníamos el instrumento básico que son los presupuestos cuanto antes lo eliminemos".

RETRASO

Por otra parte, Fernández Vara ha advertido de que los "41 días de retraso" en la presentación de las cuentas han significado, por una parte, que el Gobierno "ha incumplido la ley" en cuanto a la fecha máxima de presentación de los presupuestos, y por la otra, que como consecuencia de ello han sido generadas "incertidumbres".

"Si mañana una persona deja de pagar el impuesto de transmisiones el Gobierno no tendrá legitimidad para pedirle que lo pague puesto que él ha incumplido la ley", ha apuntado.

Además, ha añadido que "se produce un hecho necesario de entender: la gente necesita certidumbre". "Los presupuestos estén mejor, estén peor, siempre aportan certidumbre, siempre se sabe dónde quiere ir el Gobierno. Hasta ahora no sabíamos por dónde quería ir el Gobierno puesto que no sabíamos cuáles eran las decisiones que tomaba", ha declarado.

Asimismo, ha añadido que "estos tres meses o cuatro han sido meses complicados" puesto que "ha habido afirmaciones que han llenado de miedo y de incertidumbre a la ciudadanía", y ha considerado que "es bueno" retomar el "camino de la certidumbre".

En este sentido, ha afirmado que "no se puede haber dicho que los presupuestos iban a bajar un 20, luego que iban a bajar un 10". "Veremos a ver ahora lo que bajan, y si no bajan ni un 20 ni un 10 tendrán que explicar por qué razón había que decirlo si eso no iba a ser así cuando eso asusta y le mete el miedo en el cuerpo a los ciudadanos", ha aseverado.

RESPUESTA A IBARRA

Por otra parte, preguntado sobre declaraciones del expresidente autonómico Juan Carlos Rodríguez Ibarra relativas a renovación en el PSOE e incluso en las autonomías, ha dicho que respeta "mucho" su decisión.

"Respeto mucho su decisión. Nada que diga Juan Carlos lo despreciaré, todo lo contrario, porque es una persona que cuando dice algo lo dice porque previamente lo ha pensado. No le he conocido nunca ninguna decisión que haya tomado que previamente no la hubiera meditado y madurado", ha apuntado.

"Él ha hecho pública ya su opinión al respecto hace unos meses. Él es profundamente crítico con mi gestión y yo eso se lo respeto, pero por eso yo anuncié que me presentaría al congreso y que en el congreso los compañeros lo juzgarán. Pero yo todo mi respeto y consideración hacia quien no tengo más palabras que de agradecimiento hacia él".