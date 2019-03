Vara critica el posicionamiento "previo y táctico" y apuesta por "no levantar barricadas que impidan el diálogo"

Publicado 06/03/2019 10:59:17 CET

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha criticado el posicionamiento "previo y táctico" y ha apostado por "no levantar barricadas que impidan el diálogo en el futuro", ya que, como ha sostenido, "es bueno para España y es bueno para Extremadura" que se pueda facilitar que haya "puentes de diálogo".

Así se ha referido Fernández Vara, preguntado por los medios ante la negativa mostrada por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de negociar con el PSOE tras las próximas elecciones.

"Bien haríamos todos en no levantar barricadas que impidan el diálogo en el futuro, pero no por interés de gobierno sino porque es bueno para España y es bueno para Extremadura que no pongamos antes de tiempo demasiadas barricadas entre nosotros y facilitemos que pueda haber puentes de diálogo", ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

De esta forma, y en su opinión, España y Extremadura ahora necesitan "más arquitectos que barreneros", es decir, "más gente que construya que que destruya", a lo que ha añadido que España era un país que "estaba acostumbrado a otra cosa", por lo que se pudo "convivir en paz durante 40 años y construir una Constitución que ha sido un verdadero ejemplo en el mundo".

Asimismo, el líder del Ejecutivo regional criticado el "posicionamiento previo y táctico" que "no conduce a ninguna parte" y ha indicado que "mucho más importante ser propositivo".