Vara defiende la caza ante quienes imponen su "superioridad moral" sobre la forma en la que se debe amar a los animales

Extremadura celebra en su parlamento regional un acto institucional por la declaración de la Montería y la Rehala como Bien de Interés Cultural

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido la actividad cinegética, para la que ha pedido respeto, ante quienes tratan de imponer su "superioridad moral" desde sus "acomodadas vidas de urbanitas" sobre la forma en la que se debe cuidar y amar a los animales.

Así lo ha indicado Vara, un día antes de que se debata en el Congreso la Ley de Bienestar Animal, en un acto institucional con motivo de la declaración, el pasado mes de julio, de la Montería y la Rehala en Extremadura como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial, que se ha celebrado este miércoles en el parlamento regional.

"Detrás de todo lo que nos quieren contar lo que hay es un profundo sentimiento de superioridad moral que no debemos ni podemos aceptar en ningún caso", ha remarcado Vara en su intervención, en la que ha reconocido que no ha cazado nunca, y que solo fue a una montería, pero no al momento de la caza, sino al de la comida.

Pero esto, que "uno no sea algo no significa que otros no lo pueden ser", es de lo que va "todo esto", de que "como yo tengo una determinada manera de entender cómo tiene que ser el amor a los animales, tengo que hacer pasar por el aro a todo el mundo de cómo tienen que amar los animales".

Una imposición moral, ha señalado, que ya ocurría cuando se imponía cómo se tenía que amar a las personas, y que trasladado al mundo animal, se traslada el mensaje de que "solo se cuida a los animales de una determinada manera, que es como los cuidan ellos, y eso no es verdad", ha sentenciado.

Para el presidente extremeño, esto no va de dar legitimidad a una manera de entender, en este caso, el cuidado de los animales, sino que se trata de "respetar a los demás".

