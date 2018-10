Vara defiende que las nucleares son "el pasado, pero cuando haya una alternativa económica" para las zonas donde están

Publicado 12/07/2018 11:37:19 CET

BADAJOZ, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que las centrales nucleares son "el pasado, pero cuando haya una alternativa económica" para los sitios en los que están instaladas, para lo cual ha abogado por un calendario "ordenado" de cierre de estas instalaciones.

"Creo que lo razonable sería ir a un calendario ordenado de cierre de nucleares en España a lo largo de una serie de años, ordenado tiene que ser además porque no es fácil desmantelar todas las centrales nucleares en un brevísimo espacio de tiempo", ha sostenido Vara, que ha destacado que debe ser "siempre que haya una alternativa económica, de tal suerte que si no hay alternativa económica no se podrá cerrar".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su parecer por las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha confirmado la voluntad del Gobierno de cerrar el parque nuclear español a medida que las centrales nucleares cumplan sus 40 años de vida útil tecnológica, plazo que se cumple en 2028, en consonancia con el programa del Partido Socialista.

A este respecto, el presidente extremeño ha matizado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su "deseo" de desmantelar las nucleares cuando finalice su vida útil, pero que "obviamente" no hay datos, ni se sabe cuánto cuesta, ni cómo se hace, ni cuánto esfuerzo precisaría.

En su opinión, hay que "reconocer" que la energía del futuro va más en la línea de las renovables que la nuclear, lo cual "parece obvio", pero él va a defender que "tiene que haber alternativa y que tiene que haber una planificación muy seria".

"Deberíamos dejar de hablar de esto para pasar a hablar de esa planificación eléctrica de futuro, de cómo queremos como país dar una respuesta a la demanda energética que existe en España a unos precios que la gente pueda pagar", ha insistido.

Interpelado por si 2028 puede ser un horizonte factible para dicho cierre, el jefe del Ejecutivo extremeño ha comentado que es la fecha en la que acaba la última de las autorizaciones y ha incidido en todo caso que lo "deseable" es que en la Ley de cambio climático vaya un anexo pactado por todas las fuerzas políticas del país en relación con este tema.

"Pero para eso ya digo previamente, no después sino antes, tienen que estar establecidas las alternativas económicas para la zona, en nuestro caso para toda la zona de Campo Arañuelo", ha concluido Vara, que ha hecho estas declaraciones a los medios antes de participar en la celebración del VIII Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio en el Colegio de Abogados de Badajoz.