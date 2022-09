Vara dice sobre la postura de Page acerca de Feijóo que "generar confusión, debate y división interna no conduce a nada"

MÉRIDA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha indicado sobre el diagnóstico de su homólogo castellano-manchego, Emiliano García Page, realizado sobre el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, que él no comparte "el diagnóstico de la confrontación permanente", así como que además "generar confusión, debate y división interna no conduce absolutamente a nada y no es bueno para el país".

"No comparto el diagnóstico sobre la confrontación permanente. No comparto el diagnóstico... Uno no puede ser leal a España si no le es leal a su proyecto, si ha sido siempre absolutamente leal a España. El PSOE siempre que España nos ha necesitado ha estado", ha subrayado Fernández Vara.

"Y por tanto, en esos términos yo defiendo y defenderé siempre que no se puede ser uno leal a su país si no es leal a los instrumentos que su país tiene para lograr una sociedad mejor y más justa, y sin duda ninguna eso es lo que el PSOE ha pretendido hacer a lo largo de su historia", ha añadido.

"Yo creo que generar confusión, debate y división interna no conduce absolutamente a nada y no es bueno para el país además", ha señalado a continuación el presidente extremeño, preguntado este martes en Mérida -- al hilo de unas jornadas de mujeres dirigentes organizada por UGT-- por la defensa realizada en una entrevista en 'El Mundo' por García Page del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Finalmente, preguntado sobre si García Page habló este pasado fin de semana en el Consejo Político Federal del PSOE, Fernández Vara ha rehusado contestar. "No tengo nada más que decir", ha concluido.