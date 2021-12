Vara insiste en que el patrón ha cambiado y que medidas como la reducción horaria no significa menos contagios

MÉRIDA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha insistido en que el patrón de contagio de la Covid-19 ha cambiado y que adoptar medidas como la reducción horaria en determinados establecimientos no significa que conduzcan a tener menos positivos.

Así, ha recalcado Fernández Vara que el patrón de contagio ha cambiado "completamente" en estos momentos y ha añadido que "no tiene nada que ver" la situación actual con la de hace un año. "En estos momentos hay 150.000 contagios diarios, con lo cual los contagios se están produciendo en todas partes", ha sostenido.

Por ello, en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, ha defendido la aprobación del Semáforo Covid en el que se conjuga factores como contagios, la ocupación de camas hospitalarias y de camas en UCI y en función de ellos se establecen distintos niveles de alerta de cara a la adopción de medidas, al tiempo que ha criticado que "en este país pareciera que nos diéramos las normas para nada".

"Pues ahora queremos que no, que se cual sea el número de camas hospitalarias y el número de camas de UCI tomemos decisiones aunque no estemos en esos niveles de alerta y eso es lo que a mi me parece que no se debe hacer", ha aseverado el presidente extremeño.

De este modo, ha considerado que es "mucho más oportuno" recomendar que restringir y ha considerado que si esa recomendación no sirve porque lleve a superar los niveles de alerta "habrá que restringir".

"Pero hasta entonces yo creo que es más justo en estos momentos en los que está absolutamente extendida la transmisión comunitaria, es mucho más importante en estos momentos, probablemente hace seis meses no o hace un año no, es que esto es un proceso dinámico, era un patrón de contagio diferente, las autorrestricciones", ha aseverado.

En esta línea, Fernández Vara ha indicado que no entra a valorar las decisiones que están adoptando las diferentes autonomías para contener la pandemia pero se ha mostrado convencido, ha dicho, de que, en el actual patrón de contagio, el cambio de una hora más o menos de apertura o cierre "no vale para nada".

Asimismo, y preguntado por si hay alguna diferencia entre la autoimposción que defiende el presidente extremeño o los autocuidados de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Vara ha dicho que "no tiene nada que ver la estrategia que ha tenido Madrid a lo largo del último año con la que ha tenido Extremadura, nada que ver".

"Que en un momento dado, que en algunas cosas podamos coincidir, es hasta bueno, es hasta bueno, pero no estemos todo el día comparándonos, porque hay que mirar la trayectoria de cada uno, de las decisiones que ha estado tomando durante dos años para poder sacar las conclusiones", ha recalcado.

En esta línea, el presidente autonómico ha indicado que en el caso de que Extremadura pase del nivel de alerta 2 al 3 se podría "empezar a tomar restricciones", pero actualmente la región es la comunidad con el nivel más bajo de ocupación de camas hospitalarias y de camas UCI.

Por ello se ha preguntado si en Extremadura se tienen que tomar las "mismas decisiones que aquellas comunidades que tienen unos niveles de camas hospitalarias y de camas UCI mucho mayores. ¿Por qué?".

También y sobre la situación de los centros de Atención Primaria en Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha reconocido que están "como están todos". "Muy ocupados porque están por la mañana pasando consulta, por las mediodías vacunando y por las tardes haciendo pruebas", ha insistido, al tiempo que ha incidido en que se están haciendo 12.000 pruebas diagnósticas diarias en la región en estos momentos.

Finalmente, Vara ha mostrado sus respetos a las decisiones que los diferentes presidentes autonómicos están adoptando para contener la pandemia, con los que ha dicho que mantiene una "magnífica relación" y "cordial".