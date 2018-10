Vara insta a dejar "de echar el litio a la cara unos a otros" y permitir que sigan los trámites sobre la mina en Cáceres

Publicado 16/02/2018 13:11:21 CET

MÉRIDA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha instado este viernes a dejar "de echar el litio a la cara unos a otros" sobre el proyecto de explotación de una mina en Cáceres, y dejar que los procesos sigan y que "se desarrolle adecuadamente" la tramitación administrativa del proyecto, "y ya se verá cuando la administración finalmente, y sus técnicos, tomen la decisión respecto del proyecto".

De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara, en rueda de prensa este viernes en Mérida, sobre la polémica generada por el proyecto de explotación de una mina de litio en Cáceres, respecto del que ha reiterado que "en ningún caso", la Junta de Extremadura va a utilizar la figura del Proyecto de Interés Regional, por lo que "la última palabra la va a tener el Ayuntamiento de Cáceres", ha dicho.

"Yo no creo que haya nadie en Cáceres, que si la mina de litio no estuviera pegada a la ciudad, tuviera nada en contra", ha considerado el presidente extremeño, quien ha explicado que "aquí hay una gente que pone en duda si una mina tan pegadita a una ciudad, es viable o no viable desde el punto de vista medioambiental"

Así, ha señalado que todo lo que se haga "en medio" para "dar a entender que esto es una pelea entre los que queremos el progreso y los que no lo quieren, los que están dispuestos a que haya empleo o no lo haya, es desviar el debate",

En cualquier caso, Vara ha considerado que sí "debe hacer reflexionar" el hecho de que "en Portugal vayan a sacar 30 minas a explotación" y que este país "diga que la gasolina del futuro es el litio", tras lo que ha planteado si "¿alguien dudaría si fuera un pozo de petróleo el que mereciera la pena explotarlo?",

Ha señalado que él no puede "acusar a los que están contra la mina, que lo hacen porque estén contra el progreso, es que tienen la mina al lado", ha entendido el presidente extremeño, quien ha señalado que "los que no la tenemos al lado, probablemente tenemos otra dimensión, o podemos verlo con más objetividad".

En este punto, ha reiterado que "la subjetividad la tiene el que está pegado a la mina, y hay que entenderlo", tras lo que el presidente extremeño ha considerado que "no son mejores ni peores ni unos ni otros".

Sin embargo, lo que a juicio de Fernández Vara "no es bueno" es anticipar los debates, que "habrá que tenerlos cuando se tengan todas las consecuencias y todas las conclusiones, y que todo el mundo pueda participar", ya que los proyectos medioambientales "deben de ser también democráticos, con participación de todo el mundo tenga la oportunidad de alegar y de dar su punto de vista".

Así, ha instado a no convertir este asunto "en un debate de buenos y malos, porque no es verdad", sino que se trata de "un debate entre los que viven más pegados y los que viven más lejos".

Respecto a la posición del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres sobre la modificación o no del Plan General Municipal para permitir este proyecto, Vara ha señalado que "la posición del PSOE de Cáceres la acordará el PSOE de Cáceres, obviamente en contacto con la dirección regional del partido".

Por tanto, una vez que llegue el momento y se conozca todos los contenidos respecto de este proyecto, la posición del PSOE será "la que determine el PSOE de Cáceres de manera acordada con la dirección del partido".

PROYECTO DE AZUCARERA EN MÉRIDA

Por otra parte, y respecto al proyecto de instalación de una azucarera en Mérida, el presidente extremeño ha señalado que "está dando sus últimos pasos previos", por lo que ha calculado que "en las próximas semanas se producirá una decisión definitiva".

Vara ha señalado que se trata de un proyecto "muy complejo, por ambicioso", con cuyos promotores la Junta de Extremadura está "en contacto y con reuniones para avanzar en la totalidad del proyecto", y se están abordando en concreto asuntos que tienen que ver con la energía.