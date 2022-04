Vara rechaza una bajada de impuestos mientras Monago le pide que sea "sensible" ante el alza de los precios

Salazar (Cs) le reprocha al presidente de la Junta que los extremeños no reciben menos que el resto a pesar de ser los que más dan

El presidente de la Junta de Extremadura ha reconocido que los extremeños son de los españoles que mayor "esfuerzo" hacen a la hora de pagar impuestos, pero ha rechazado una bajada "masiva" de tributos como ha planteado el líder regional del PP para compensar la inflación, que alcanza niveles "inaceptables" especialmente en la comunidad con rentas más bajas.

Fernández Vara ha negado, como exponía Monago en una pregunta al presidente de la Junta en el Pleno de la Asamblea de este jueves, que las rentas medias de Extremadura sean las que mayor "presión fiscal" soportan.

Así, el jefe del Ejecutivo extremeño ha subrayado que un extremeño que gana 20.000 euros, que según ha dicho en la renta media de la región, tributa en menor proporción que en el conjunto de España.

Otra cosa sería que considere rentas medias a los que ganan 45.000 euros, ya que en Extremadura pagan más que en otras comunidades "las rentas más altas", mientras que las más bajas, por debajo de 16.000, son las que menos tributan.

Vara ha reconocido que hay un aumento de la recaudación por IRPF y por IVA, lo cual a Extremadura "no llega", porque va en "detrimento del fondo de suficiencia", así como que también es verdad que los extremeños tienen las rentas más bajas, motivo por el cual son "tan importantes" políticas como la reforma de las pensiones, el ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo interprofesional o la reforma laboral.

No obstante, en su respuesta a Monago, ha señalado que en estos momentos ir a una "bajada masiva de impuestos" produciría "un aumento de la inflación y no lo contrario", y ahora mismo el "mayor enemigo" de la economía es "sin duda" el alza de los precios.

Por su parte, Monago le ha planteado acordar una rebaja fiscal en la región, que según recoge un informe sobre fiscalidad autonómica del Registro de Economistas y Asesores Fiscales, es la que tiene mayor presión fiscal tiene en el IRPF y donde más se paga por los impuestos de donaciones y de patrimonio.

Según Monago la situación de la sociedad española y extremeña es de "mucha dificultad económica", con niveles "inaceptables" de inflación, con datos que no se veían desde 1984 alcanzando en Extremadura el 10,3 por ciento.

Una situación ante la cual reclama al Ejecutivo regional que "hagan algo", y en este sentido le ha pedido que sea "sensible" en un contexto en el que se han recaudado 7.500 millones de euros más en el conjunto de España, de los cuáles una parte llegará a las comunidades autónomas.

"Nos podemos sentar mañana para intentar rebajar la presión fiscal del conjunto de ciudadanía extremeña", ha dicho Monago, quien considera que "no puede haber un exceso de recaudación que no se vea acompasada por una bajada de impuestos".

PAGAR Y RECIBIR LO MISMO

Por su parte, en otra pregunta al presidente extremeño sobre fiscalidad, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, le ha planteado a Vara que su formación no está en contra de los impuestos, que son necesarios para mantener el Estado del Bienestar, pero sí le ha criticado que no reciban servicios acordes a este mayor esfuerzo que realizan.

Por ello, le ha pedido a Vara que no caiga en la "falsa dicotomía" entre pagar impuestos o no, sino que se trata de una cuestión de "igualdad". "Va de pagar lo mismo y de recibir lo mismo", y actualmente "los extremeños no perciben igualdad en lo que dan, y sobre todo en lo que reciben

Fernández Vara, en su respuesta, ha reconocido que Extremadura es donde se hace un "mayor esfuerzo", pero considera que "para poder exigir lo primero que se debe hacer es el mayor esfuerzo que se puede". De esta forma, al exigir una financiación autonómica "adecuada", nadie puede reprochar a los extremeños "sobre la base de que somos unos de los que menos esfuerzo fiscal hacen".

Un esfuerzo que para Vara no se compensa bajando los impuestos, sino "con buenos servicios públicos", es decir, siendo la comunidad que más invierte per cápita en atención primaria, una de las comunidades donde hay más maestros, más centros de mayores, de discapacitados, ayudas a la vivienda...

Según el presidente extremeño, la política "no consiste en subir o bajar impuestos, ese es un instrumento, pero nunca un fin".

En el último turno, Salazar ha argumentado sobre la desigualdad que sufren la región, que los extremeños que cotizan "pagan las pensiones de los vascos, y ellos, con los salarios más altos, no aportan ni un solo euro a las pensiones de los extremeños".

Ante esta afirmación, Vara ha aclarado que los vascos pertenecen a la caja única de la Seguridad Social, y que los impuestos que llegan a las arcas del estado son los impuestos propios de la hacienda vasca.

En todo caso, le ha reprochado que este discurso de vascos y extremeños que pagan y reciben "huele fatal", porque "en España tributan las personas, no los territorios", ha aseverado, al tiempo que le ha advertido a Salazar que discursos como este "dan la razón a quienes tienen una idea de país diferente", en alusión a los independentistas.

Asimismo, le ha recordado que ha habido comunidades que han protestado por la financiación autonómica y por el reparto de los fondos europeos, porque consideran que Extremadura recibe más proporcionalmente.