Vara reprocha a Guardiola que silencie a la oposición el Día de Extremadura asumiendo todo el "protagonismo" político

MÉRIDA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recriminado a María Guardiola los cambios introducidos en la celebración del Día de Extremadura, en concreto la supresión del acto político en la Asamblea, de tal forma que es la propia presidenta la que asume todo el "protagonismo" político de esta celebración en la que no se da voz a los partidos de la oposición.

Fernández Vara, quien ha señalado que va seguir cumpliendo el compromiso de dar cien días de cortesía al nuevo gobierno en la región, ha querido reflexionar sobre dos hechos "de una enorme significancia", como reflejan la "parte oculta" del pacto con Vox.

Por un lado, ha dicho, "el pacto no decía que se iba a suprimir la intervención de los partidos políticos en el Día de Extremadura", ha apuntado en referencia a la supresión del acto político en la Asamblea que se venía celebrando el 7 de septiembre.

Por tanto, el pacto "no decía que los grupos parlamentarios ya no íbamos a poder hablar, no decía que la única persona que va a hablar es la presidenta de la Junta", ha señalado Fernández Vara, quien ha lamentado que en el nuevo formato no se les "permite a los demás hablar".

Y estos temas, ha advertido, "se empiezan por aquí" pero no se sabe "muy bien por dónde se termina", al tiempo que ha recordado que en la pasada legislatura, donde gozaba de mayoría absoluta, su gobierno "renunció a ser él el protagonista y compartir ese protagonismo con el resto de fuerzas políticas", lo cual enmarca en los principios básicos de la democracia y de la representatividad de los ciudadanos.

CENSURA CULTURAL

El otro hecho significativo al que se ha referido Vara es la "retirada" de una obra de teatro que aborda la violencia machista en Talayuela, donde gobierna el PP con el apoyo de Vox y el partido regionalista Extremeñistas.

"Esto no lo decía el pacto", ha reiterado el dirigente socialista, quien con actuaciones como esta se está "estamos viendo la parte oculta del pacto", que es "la realmente preocupante".

De esta forma, se está viendo en Extremadura "exactamente" lo que se temían los socialista, que "una cosa era lo que se decía y otra cosa era lo que se estaba acordando", en relación con el acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

Un contexto en el que "el PP demuestra ser rehén de Vox" en España, en Extremadura y en "muchos ayuntamientos de la región", algo que se irá viendo, ha advertido, "a lo largo de los próximos meses y de los próximos años".

Fernández Vara ha abordado estas cuestiones en su intervención en una comparecencia ante la prensa antes del acto público convocado como motivo del inicio del curso político, en la que ha estado acompañada por la vicesecretaria del PSOE y Ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

El dirigente socialista ha reconocido que se siente "enormemente orgulloso" de Extremadura por su "gran capacidad" de transformación a lo largo de "todos estos difíciles años". En este sentido, ha destacado como la noticia más importante de la historia autonómica, que la región haya sido capaz de ponerse a la cabeza de las regiones con menos abandono escolar.

Algo que "realmente te hace sentir muy orgulloso de la capacidad que ha tenido esta tierra para tocar la tecla más importante de todas, porque es la música más importante de todas, que es la batalla por la igualdad de oportunidades que nace en la educación, en el sistema educativo", ha insistido.

Así, ha replicado a quienes "se pasan la vida hablando de bajadas de impuestos", que los socialistas han "utilizado los impuestos para convertir en igualdad lo que antes era desigualdad".

Finalmente, preguntado sobre los plazos para su sucesión al frente del partido, ha dicho que no hay nada nuevo sobre lo ya conocido, por lo que se esperará a que se forme un gobierno en España, que debe ser la "prioridad" para todos los partidos políticos, y después se convocara un Congreso para propiciar "el relevo de manera natural" en el partido en Extremadura.