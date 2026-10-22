Varias unidades de bomberos trabajan para extinguir un incendio en el punto limpio de Jerez de los Caballeros

Archivo - Un camión bomba del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Badajoz en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias unidades de bomberos de los parques de Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra y Villafranca de los Barros trabajan en la extinción de un incendio declarado este jueves en el punto limpio de la localidad pacense de Jerez de los Caballeros.

En estos momentos el incendio esta estabilizado y los medios de extinción siguen en el lugar en tareas de finalización del siniestro, según ha informado el 112, que añade que, dada la cercanía del fuego a la N-435, fue necesario adoptar medidas de regulación del tráfico en dicha vía.

El fuego se ha originado pasadas las 15,30 horas y hasta el lugar del mismo, junto a los bomberos, se han movilizado un helicóptero del Plan Infoex, efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.