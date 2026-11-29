Aviso por niebla para el lunes 30 de noviembre - AEMET

MÉRIDA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comarca cacereña de Vegas del Guadiana y la Meseta Cacereña estarán en aviso amarillo por niebla en la madrugada de este lunes, 30 de noviembre, cuando la visibilidad se reducirá a 200 metros.

Así, y según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogidos por Europa Press, el aviso amarillo se activará a las 00,00 horas de este lunes y se mantendrá hasta las 10,00 horas.

Durante ese tiempo, la visibilidad se reducirá a 200 metros en las comarcas de Vegas del Guadiana y Meseta Cacereña.