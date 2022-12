Vergeles asegura que "serán bienvenidos" todos los pactos por asegurar derechos y el PP que ponga "fecha" al sanitario

MÉRIDA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha asegurado que "serán bienvenidos" todos los pactos por asegurar derechos, a lo que la diputada del PP Elena Nevado ha respondido que ponga "fecha y hora" al sanitario.

De esta forma se han pronunciado ambos este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura en la respuesta a una pregunta formulada por el PP al consejero sobre si consideraba que es necesario un pacto por la sanidad "ante los graves problemas" en Extremadura.

Así, Vergeles ha recalcado que niega la "mayor" y, aunque ha reconocido que la sanidad tiene "problemas" y que hay que "hacer cambios", éstos no son "fundamentales mayoritariamente".

El consejero extremeño ha insistido en que los problemas de la sanidad son los que tiene un Sistema Nacional de Salud que se ha enfrentado a una pandemia y a una "falta de planificación"..

No obstante, ha asegurado a la diputada 'popular', que, para los socialistas, todos los pactos que se ofrezcan por asegurar derechos serán "bienvenidos".

En este sentido, José María Vergeles ha sostenido que "dos no pactan si uno no quiere", a lo que ha añadido que no tiene claro si el PP "quieren pactar", ya que si quisieran "se comportarían de forma diferente".

Así, ha recordado que hace meses los 'populares' no han querido pactar sobre el transporte sanitario, ni para la sostenibilidad de la sanidad, además les ha acusado de usar la "necropolítica durante toda la época de la Covid".

También, según el consejero, el PP ha "desprestigiado" la sanidad extremeña para "extender conflictos deliberadamente" de otras comunidades autónomas donde gobierna, además de alentar a las huelgas "abandonado la moderación".

"¿Quién manda en su PP? Ya le digo yo que no manda Feijóo sino la señora Ayuso", ha aseverado José María Vergeles.

"DESCONTENTO" SANITARIO

Por su parte, la diputada del PP Elena Nevado ha asegurado que entre los extremeños existe un clima de "descontento" sanitario por la sobrecarga que afecta a los médicos y también a los usuarios.

De esta forma, ha afeado a Vergeles que mientras éste pide sosiego ante la futura huelga de médicos convocada por Simex no ofrece lo mismo, además de que mientras insta a los sindicatos a negociar la Junta no lo hacen.

Por ello, Nevado le ha pedido que ponga "fecha y hora" al pacto sanitario ya que "no puede seguir siendo ajeno" a los problemas de la sanidad en la región, con profesionales con condiciones muy precarias y en donde existe falta de profesionales.

Asimismo, ha considerado la 'popular' que la Atención Primaria no puede resucitar sin medios, por lo que ha vuelto a reclamar la necesidad de un pacto por la sanidad extremeña, además de insistir en que es un área que debería quedar fuera de "toda discrepancia política".