Vergeles destaca la política de recursos humanos del SES frente a críticas del PP por "fuga masiva" de profesionales

Publicado 11/10/2018 13:29:44 CET

MÉRIDA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha destacado la política en materia de recursos humanos en el SES aplicada por el actual Ejecutivo regional, frente a críticas vertidas por el diputado del PP José María Saponi relativas a una "fuga masiva" de profesionales sanitarios desde la comunidad.

En respuesta a una pregunta del PP sobre la cuestión planteada en el pleno de la Asamblea de este jueves, Vergeles ha defendido la movilidad voluntaria de profesionales entre los distintos servicios del sistema de salud, y ha subrayado que el SES tiene la "profunda responsabilidad" de trabajar para reponer las vacantes que van a dejar las personas que "libremente" han decidido trasladarse a otros servicios regionales.

Al mismo tiempo, ha defendido que la política de recursos humanos en materia sanitaria aplicada por el actual Ejecutivo extremeño es diferente a la del anterior Gobierno autonómico del PP.

"Nosotros hemos tenido una política de recursos humanos como no la tuvieron ustedes... simplemente porque ustedes no creían en las políticas de recursos humanos, no hicieron ni un solo concurso de traslado para traer profesionales, bajaron el número de residentes MIR, fueron capaces de acabar con los derechos laborales de los profesionales, fueron capaces de llevar a las mesas de la negociación a situaciones de no negociación, fueron capaces de imponer unas condiciones laborales en ese sentido".

De este modo, ha pedido al PP que no dé "lecciones" en materia de recursos humanos en el SES, después de que el actual Ejecutivo regional haya sacado "la mayor oferta de empleo público para cubrir las plazas de una forma estable".

"¿A mí me va a venir usted a dar lecciones de lo que son los concursos de traslado y de estabilización de empleo, que hemos sacado la mayor oferta de empleo público para cubrir las plazas de una forma estable? ¿Me va a dar lecciones usted de cómo se hacen los concursos de traslado?", ha preguntado Vergeles al diputado del PP José María Saponi Mendo.

PP

A su vez, el 'popular' José María Saponi ha reconocido que la falta de profesionales sanitarios es "un mal endémico" a nivel nacional, y ha defendido el derecho a la "movilidad voluntaria" de profesionales, aunque ha incidido en que "nunca antes se había producido una fumata blanca de batas blancas en esta región".

Sobre este respecto, ha considerado que la "fuga masiva" de profesionales sanitarios desde Extremadura se debe al "exceso de improvisación" en la materia por parte de la Administración regional, y ha pedido por tanto al consejero de Sanidad que "actúe en consecuencia" para afrontar esta situación.

En este sentido, Saponi ha advertido de que "todas las áreas sanitarias en Extremadura prácticamente han sido afectadas por profesionales que huyen forzados por el maltrato de la consejería".