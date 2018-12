Vergeles incide en que Cáceres contará con un hospital "de vanguardia" y el PP cree que hace falta un "ejercicio de fe"

Publicado 05/12/2018 14:00:43 CET

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha defendido que "a pesar" de la gestión del PP en la región durante la pasada legislatura en esta materia los cacereños "tendrán un hospital quirúrgico de vanguardia", mientras que el diputado 'popular' en la Asamblea José María Saponi Cortés ha considerado que para pensar que dicho centro se pondrá en marcha el próximo 1 de enero hace falta "un tremendo ejercicio de fe".

"Será el día 1 o será el día 15... los cacereños a pesar de ustedes (los 'populares'), lo digo con todas las letras, tendrán un hospital quirúrgico de vanguardia", ha espetado el consejero a pregunta sobre la cuestión por parte de Saponi en el pleno de la Cámara legislativa regional de este miércoles.

Vergeles ha defendido también que el proceso de traslado de profesionales al citado centro "está siendo adecuado" para como el actual Ejecutivo autonómico se encontró dicho hospital al inicio de esta legislatura, teniendo en cuenta además que "un tribunal" dijo a los 'populares' que "deliberadamente no tenían ninguna intención de terminar" la instalación.

"Con lo que ustedes (los 'populares') hicieron estuvieron poniendo al borde del abismo a los extremeños y a las extremeñas teniendo que devolverle a Europa 60 millones de euros", ha dicho igualmente Vergeles como "responsabilidad" del PP en la anterior legislatura.

Al mismo tiempo, ha indicado que la Junta está utilizando el "pacto sindical" contemplado en la resolución del 25 de octubre de 2012 de la Dirección General de Trabajo en el DOE para "negociar" el traslado de los profesionales.

De igual modo, ha subrayado que en "el libro de debe" del PP está "no haber abierto ningún hospital en Extremadura", mientras que en el "libro de haberes" del PSOE está "haber abierto el Hospital Perpetuo Socorro, el Hospital de Talarrubias, el Hospital de Tierra de Barros, haber reformado hospitales".

A su vez, el diputado del PP José María Saponi Cortés ha considerado que existe "autocomplacencia" en el consejero, quien a su juicio trata de eludir "entrar en el debate" y usa la "demagogia" para "intentar informar poco y decir casi nada" en un tema como el del Hospital de Cáceres donde la Junta busca hacer ver que "todo lo relacionado" con dicha instalación "va francamente bien" cuando, en realidad, ha dicho, supone "un tremendo ejercicio de fe" pensar que dicho centro se abrirá "el 1 de enero".

Además, ha criticado que el plan de traslado planteado por la Junta "no" cuenta con el "consenso" y el "diálogo" con los profesionales sanitarios, motivo por el cual ha pedido a Vergeles que "trabaje por la sanidad de Extremadura, no engañe a los profesionales y no dañe más a los ciudadanos".

En este sentido, ha criticado las "múltiples declaraciones y contradicciones" del consejero de Sanidad "anunciando la tan esperada puesta en marcha del nuevo hospital", y ha afirmado que la Junta se "ha encontrado ante la necesidad política de hacer una huida hacia adelante sin la preparación adecuada y sin el consenso de los profesionales".

Al respecto, ha rechazado que según ha indicado la Junta quiera "abrir por fases" el citado hospital; y ha criticado que en los Presupuestos autonómicos para 2019 el Ejecutivo regional "se ha olvidado de una partida presupuestaria acorde a las promesas políticas para la segunda fase" de dicho centro.

"Es el momento de realizar un tremendo ejercicio de fe y creernos que el hospital (de Cáceres) se abrirá el día 1 de enero como bien anunció la vicepresidenta", ha espetado el diputado 'popular', quien ha considerado que José María Vergeles es "de momento el peor consejero de la sanidad" en Extremadura.

En la misma línea, ha advertido de que "realizar y ejecutar el plan de traslado sin contar con los actores implicados en el mismo, es decir, los profesionales, no sólo está abocado al fracaso, sino que corre el riesgo de vulnerar los derechos de los mismos como está sucediendo", y ha incidido en que "los principales sufridores serán los ciudadanos del área de Cáceres que están hastiados" de las políticas de Vergeles, ha dicho, "y que necesitan una atención sanitaria con garantías y calidad".

De este modo, ha tachado de una "auténtica entelequia gestada en los despachos" el plan de traslado planteado por la Junta, ya que "no cuenta con el beneplácito ni el apoyo de los profesionales sanitarios", a los cuales --según ha apuntado-- además "la información que se les facilita es escasa y de dudosa fiabilidad".