La Vía de la Plata se reivindica como Patrimonio de la Humanidad en la clausura del XIV Congreso Jacobeo

Archivo - Yacimiento arquológico de Cáparra, en la ruta de la Vía de la Plata. - TURISMO DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XIV Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, que se ha celebrado en Mérida, se ha clausurado con la lectura de un manifiesto por la declaración de la Vía de la Plata, o Camino Mozárabe, como Patrimonio de la Humanidad.

El congreso ha atraído a más de 400 personas, incluyendo congresistas, ponentes, acompañantes y personal de organización, de 18 países, especialmente de Centroeuropa, pero también de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón o China.

El director de estas jornadas, y presidente de la Asociación Jacobea Vía de la Plata Camino Mozárabe , Luis María González Méndez, ha afirmado que este congreso ha supuesto poner a la Vía de la Plata, y a Santa Eulalia, "en el centro del mundo jacobeo durante varios días".

"Mérida ha sido anfitriona cercana, amable y eficaz, acompañados durante el congreso por su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y en la inauguración por el consejero de Cultura de la Junta, Laureano León", ha resaltado la organización en un comunicado.

Además, la Vía de la Plata ha reivindicado su valor ante el mundo jacobeo, señalando que reúne los criterios necesarios para ser declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco al ser un yacimiento arqueológico "singular", con tramos originales de calzada, puentes y miliarios del Imperio romano, así como por sus ecosistemas únicos como las dehesas extremeñas o los valles leoneses.

"Como Camino de Santiago, la Vía de la Plata contribuye de manera significativa a los valores universales asociados al fenómeno jacobeo: peregrinación, hospitalidad, transmisión cultural y construcción de una identidad europea compartida", expone el manifiesto que se ha leído este domingo en la clausura del congreso en Mérida.

La Vía de la Plata ha instado a las administraciones públicas competentes a impulsar esta candidatura para su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial y ha realizado un llamamiento a la ciudadanía, entidades culturales y académicas, asociaciones y colectivos de la sociedad civil a adherirse al manifiesto "para salvaguardar un legado que es herencia de nuestros antepasados y derecho de las generaciones futuras".