La XII Feria Arte Aparte de Cáceres presenta 92 obras de artistas de todo el mundo en el espacio Belleartes

Foto de familia de la presentación de la XII Feria Arte Aparte de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XII Feria Arte Aparte de Cáceres, que organiza el espacio Belleartes, presenta del 9 de octubre al 29 de noviembre, una muestra de 92 obras de artistas procedentes de todas las partes del mundo que han sido seleccionadas de entre las 627 propuestas recibidas en esta convocatoria.

Se trata de una iniciativa que pretende acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía que podrá adquirir obras por un precio asequible a partir de 50 euros y hasta un límite de 3.000. En la muestra hay fotografía, pintura, collage, instalaciones y un amplio abanico de disciplinas artísticas en diferentes formatos.

Esta nueva edición de la feria se ha presentado este viernes en rueda de prensa con la participación del organizador de la feria Yiyo Nieto y el comisario Paco MacGregor, que han estado acompañados por la directora del Cemart de la Junta de Extremadura, Amparo Jiménez; el coordinador de Promoción Cultural de la Diputación de Cáceres, Boni Sánchez; el concejal de Cultura, Jorge Suárez.

Suárez ha incidido en la importancia de que la iniciativa privada se involucre en la vida cultural de la ciudad porque la participación ciudadana es muy importante para la dinamización social, y esta feria, comparte además el lema de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031 de que "la cultura es el camino".

En su intervención, ha destacado que esta feria viene a enriquecer la ciudad al crear "una serie de sinergias" entre los artistas que participan que aportarán su trabajo creativo.

La directora del Cemart ha incidido en que esta iniciativa "hace de la cultura un espacio de encuentro, de diálogo y también de emoción", porque "el arte contemporáneo no es solamente lo que vemos delante de nosotros, es también lo que nos hace sentir, lo que nos provoca, lo que nos invita a pensar y muchas veces lo que consigue que descubramos algo nuevo en nosotros mismos".

"Debemos valorar que Extremadura sea también un lugar de encuentro para el talento, para la creatividad y para las diferentes miradas que nos ofrece el arte", ha dicho Jiménez, que ha añadido que la Feria Arte Aparte ofrece la oportunidad de "acercarnos a propuestas muy diferentes, a descubrir a nuevos artistas y a disfrutar de una programación que nos va a sorprender".

También, Boni Sánchez ha mostrado la satisfacción de la Diputación de Cáceres por colaborar con esta feria de arte que ayuda a promover la cultura. En su intervención, ha recordado que la institución provincial tiene como una de sus banderas el apoyo a la creatividad cultural y ha recordado que en los últimos años se ha pasado de organizar 145 actividades culturales a más de 500.

PINTRAS DE RAVE, FOTOS BORDADAS...

MacGregor ha explicado algunas de las obras de arte que se pueden ver en el espacio Belleartes, situado en la calle Donoso Cortés de la capital cacereña, entre las que se encuentra una pintura de casi dos metros que representa una rave francesa, una escultura que combina la tradición clásica con la impresión 3D, otra construida con 50 tiques de supermercados, o una instalación de fotografías bordadas.

Por ejemplo, la artista italiana Alessia Giannone trae a Cáceres Stellar Collapse una escultura hecha en 3D con modelado digital y pintado a mano directamente uniendo la tradición clásica con técnicas modernas; Nicolás viene de Alicante y presenta una foto inspirada en la arquitectura de la costa alicantina a partir de una celosía de un edificio que convierte en una composición geométrica.

La artista cacereña María Cambero, que está especializada en pintura de gran formato, ha plasmado la imagen de una rave en la que estuvo en Francia, y presenta una obra que parece clásica pero con una temática completamente contemporánea.

El también italiano Massimo Casalini, propone una obra de gran formato en la que se mezclan muchas técnicas y no faltarán propuestas de otros artistas como Adriana Schlittler, Alfons Forrellad, Guillermo Masedo, Margot Canzian Abuathera, Nadin Volfman, Tang Guozhi y Zinaida Zakharova, entre otros muchos, a los que se suma un amplio grupo de artistas y proyectos vinculados a la performance, danza, música, poesía, teatro, creación sonora y otras prácticas en vivo.

En total, son 92 obras de artistas procedentes de 22 países, como España, Italia, Francia, Portugal, Alemania, Polonia, Letonia, Moldavia, Rusia, Gaza, China, Japón, Túnez o Estados Unidos, entre otros muchos.

Las obras se podrán ver de jueves a domingo y el programa de la feria no solo incluye la exposición y venta, sino también actividades culturales o instalaciones en la vía pública donde se han colocado fotografías en ventanas de locales cerrados, entre otras propuestas.

Para favorecer la accesibilidad de personas ciegas se ha creado un sistema de QR para escanearlos y tener toda la información a través del móvil, y poder escuchar directamente todas las propuestas.

INAUGURACIÓN

La inauguración de Arte Aparte será este viernes, a las 21,00 horas, con The Catholic presenta C.A.R.A., una sesión de electrónica experimental que acompañará la inauguración. La artista Anastasia Boni invitará al visitante a detenerse y compartir el tiempo con 'Siéntate, tómate tu tiempo', una performance participativa que se desarrollará por distintos puntos de Cáceres el viernes por la tarde y el sábado por la mañana.

Y también la artista Elizabeth Aday presenta Cuerpo, después imagen, una pieza de danza contemporánea inspirada en El grito de Edvard Munch, en la que el movimiento da vida a una imagen marcada por la angustia y la emoción.

Para este sábado, 10 de octubre, está prevista la actuación de Enri La Forêt que presenta Espacio Premeditadamente Vacío, un directo audiovisual que combina electrónica, imágenes, poesía y texto. Y el domingo, día 11, a las 20,00 horas, Pablo Rubio cierra el primer fin de semana con La noche del fin de los tiempos, una performance sobre la memoria, los recuerdos y aquello que desaparece.

Con estas cinco propuestas tan diferentes comienza una nueva edición de Arte Aparte en la que la música, la danza, la performance y la participación del público vuelven a encontrarse con el arte contemporáneo.

Esta nueva edición de la feria se completará además con Arte Aparte Junior y Arte Aparte: Espacio Inclusivo, ampliando el proyecto más allá de Cáceres y reforzando esa voluntad de conectar la creación contemporánea con nuevos territorios y públicos.

Así, la exposición y las actividades en Cáceres se celebrarán hasta el 29 de noviembre, pero luego la feria continuará con el programa Sinergia, en Montijo y en Pinofranqueado, donde se va a trasladar la exposición completa y se desplazará algún artista que va a desarrollar allí su actividad.