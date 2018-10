El XXVI Ciclo de Cine en Versión Original de Mérida ofrecerá nueve películas nominadas a los premios Óscar

Publicado 27/02/2018 10:47:37 CET

MÉRIDA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El XXVI Ciclo de Cine en Versión Original de Mérida, que organiza el cine club Forum y que se desarrollará desde el próximo 5 de marzo al 30 de abril, ofrecerá nueve películas nominadas a los premios Óscar.

Entre las películas que conformarán la programación, aunque predomina el cine norteamericano, también se podrá ver una película italiana, una argentina, una británica, una sueca y un documental español para conmemorar el Día Internacional de la Danza, que cerrará el ciclo el 30 de abril, según informa el cine club Forum en nota de prensa.

El presidente del cine club Forum, Ángel Briz, ha indicado que los pases del nuevo ciclo serán a las 19,30 y 21,30 y que, a pesar de la "larga" duración de algunas de las películas del ciclo con algo más de dos horas, "el horario de inicio se respetará" ya que Cinesa 'El Foro' ha pueesto a su disposición dos salas, "una distinta para cada sesión".

"Agradecemos a Cinesa esta posibilidad porque permitirá una mejor visión a los espectadores, que en muchas ocasiones han tenido que ver las películas desde la primera fila, y porque podemos acogernos a un horario de pases que es el más idóneo", ha reiterado el presidente del cine club Forum.

El ciclo se iniciará el próximo 5 de marzo, un día después de la concesión de los Óscar, con la película 'El hilo invisible', de Paul Thomas Anderson y con Daniel Day-Lewis de protagonista, nominado a Mejor actor en los Óscar.

PROGRAMACIÓN

Por su parte, el día 12 será el turno de 'Call me by your name' (Llámame por mi nombre), dirigida por el siciliano Luca Guadagnino, con Timothée Chalamet y Armie Hammer como protagonistas, y que cuenta con nominaciones a mejor película, guión adaptado, actor y canción en los Oscar, mientras que el 19 de marzo llegará a las salas de Mérida 'Wonderstruck' (El museo de las maravillas), una fábula infantil sobre la identidad de Todd Haynes, con Julianne Moore y Michelle Williams en el reparto.

Asimismo, la película argentina de Santiago Mitre 'La cordillera' llegará al ciclo el 26 de marzo, con Ricardo Darín y Dolores Fonzi, la cual tiene 11 nominaciones, incluyendo mejor película y director en los premios Sur.

Por otro lado, el 2 de abril será el turno para la película ganadora de la Concha de Oro de San Sebastián, 'The disaster artist', que, dirigida por James Franco, narra la historia real de la producción de la película 'The Room', que está considerada como "una de las peores películas de la historia" y está nominada a mejor guión adaptado en los Óscar.

Por su parte, la estadounidense 'The Florida proyect' se proyectará el día 9 de abril, con Willem Dafoe como protagonista, quien está nominado a mejor actor de reparto en los Óscar; mientras que el 16 de abril se proyectará 'El sentido de un final', de Reino Unido, con Jim Broadbent, Charlotte Rampling y Emily Mortimer en el reparto.

Por otro lado, una semana después, el día 23 de abril será el turno de la ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, la sueca 'The Square', de Ruben Östlund, y con Claes Bang y Elisabeth Moss en el reparto, que está nominada a mejor película de habla no inglesa en los Óscar.

Finalmente, el cine club Forum se une a las actividades que se celebran con motivo del Día Internacional de la Danza, con la proyección el lunes 30 de abril de 'Dancing Beethoven', un documental de Arantxa Aguirre, que es una inmersión en la puesta en escena de la coreografía de la Novena Sinfonía de Beethoven a cargo de la compañía Béjart Ballet de Lausana.