O Concello da Coruña pon en marcha un paso de peóns luminoso para "garantir a seguridade"

Actualizado 31/03/2008 21:46:06 CET

A CORUÑA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

O Concello da Coruña pon en marcha esta noite un proxecto piloto para mellorar a iluminación en pasos peonís da cidade na que, de momento, se inverteron 1.200 euros.

A iniciativa pon a proba hoxe, ás 21.15 horas, no paso peonil situado na avenida de Xeneral Sanjurjo, no que se instalou iluminación por contraste integrada no seu ámbito, que mellora os parámetros lumínicos e ilumina o paso peonil mediante luz branca obtida mediante un proxector, unha luminaria e unha lámpada de halogenuros metálicos.

As concellarías de Infraestruturas e de Tráfico e Seguridade Cidadá traballan nesta iniciativa "co fin de reforzar a iluminación dos pasos e, con iso, garantir unha maior seguridade aos peóns", segundo avanzaron dende o Concello herculino.