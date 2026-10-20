AESIA reafirma su compromiso para que la IA en empresas sea motor de competitividad e innovación "responsables"

El director de la AESIA, Alberto Gago, durante su intervención en un acto organizado por Nordés Club Empresarial. - AESIA

A CORUÑA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), organismo adscrito a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha reafirmado este martes su compromiso de "acompañar" a las empresas en la adopción de la inteligencia artificial (IA), defendiendo que la regulación debe convertirse "en una ventaja competitiva y no en una barrera para la innovación".

Así lo ha trasladado su director, Alberto Gago, durante un encuentro empresarial organizado por el Nordés Club Empresarial, en el que ha puesto en valor el papel de la Agencia como organismo de supervisión, pero también de apoyo y orientación al tejido productivo.

Durante su intervención, el director de la AESIA ha destacado que "las empresas tienen la capacidad de transformar la inteligencia artificial en crecimiento económico, empleo y competitividad, en un contexto marcado por una rápida evolución tecnológica". En este escenario, ha subrayado la voluntad de la Agencia de trabajar de forma cercana con las organizaciones "para facilitar una adopción segura, responsable y alineada con el marco regulatorio europeo".

Alberto Gago se ha referido a la labora de la Agencia, poniendo el foco en el desarrollo del primer entorno de pruebas regulado de inteligencia artificial de Europa, impulsado por España para ayudar a las empresas a prepararse ante la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA).

Como resultado de esta experiencia pionera, se elaboraron 16 guías prácticas y metodologías que hoy están a disposición de empresas y organizaciones para facilitar el cumplimiento de las nuevas obligaciones regulatorias y fomentar una implantación más segura de los sistemas de IA.

También ha destacado que esta iniciativa concluyó con éxito y sin ningún tipo de incidente, demostrando que "es posible compatibilizar la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales". La experiencia española se ha convertido así en una referencia para la aplicación práctica de la normativa europea sobre inteligencia artificial.

Asimismo, el director de la Agencia ha recordado otras iniciativas a disposición de las compañías, como el Laboratorio de Ideas en Inteligencia Artificial, integrado por 27 especialistas que trabajan en ámbitos como menores, mujeres, empleo y desinformación; el desarrollo de más de 500 acciones de alfabetización en IA; y la puesta en marcha de un buzón de consultas que ha atendido más de 1.200 peticiones relacionadas con inteligencia artificial y el nuevo marco regulatorio.

En el ámbito internacional, AESIA participa activamente en los trabajos de implementación del Reglamento Europeo de IA y asesora a más de una decena de países, además de colaborar con Naciones Unidas en cuestiones relacionadas con la gobernanza de esta tecnología.

Durante el encuentro, Alberto Gago ha defendido que Europa ha apostado por un modelo basado en la innovación responsable, capaz de combinar desarrollo tecnológico, protección de derechos y seguridad jurídica. En este sentido, ha recordado que cualquier empresa que opere en el mercado europeo deberá cumplir las normas establecidas por el Reglamento de IA, con independencia de dónde desarrolle su tecnología o tenga su sede.

Finalmente, ha reiterado el compromiso de la Agencia de "acompañar" a las empresas en este proceso de transformación tecnológica y de seguir trabajando para que España consolide su posición como referente internacional en inteligencia artificial responsable, sostenible y confiable, promoviendo un modelo en el que innovación y confianza avancen de la mano.