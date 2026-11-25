SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La feria industrial y tecnológica Mindtech ha celebrado en Buenos Aires el encuentro 'Networking Internacional: Conectando Industrias Globales', en colaboración con la Xunta de Galicia, para acercar el tejido industrial y tecnológico gallego al mercado argentino.

El evento se ha celebrado en el marco de la misión comercial que la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), entidad organizadora de la feria Mindtech, está llevando a cabo en Argentina desde la semana pasada, coordinando a un grupo de empresas gallegas del sector metal especializadas en diferentes ámbitos de actividad.

"La misión busca impulsar su proyección internacional, facilitar contactos estratégicos y explorar nuevas oportunidades de negocio en el mercado argentino", explica la organización en un comunicado.

El encuentro ha contado con representantes institucionales del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Asimismo, también ha participado el delegado de la Xunta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro Roberto López.

La jornada también ha reunido a destacados perfiles del ámbito tecnológico y empresarial argentino, como Mariano Amartino y Damián Voltes, para fomentar la cooperación entre Galicia, el Polo Ibérico y Argentina, explorar nuevas oportunidades de negocio y promocionar la 5ª edición de Mindtech, que se celebrará en Vigo del 27 al 29 de abril de 2027.