Pontón se va de Entroido al Triángulo Mágico con disfraz y sin careta: "A disfrutar a tope y el domingo a votar"

VERÍN / XINZO DE LIMIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, se ha mezclado en el Entroido ourensano este martes de carnaval, festivo en muchas localidades, y lo ha hecho visitando dos de los municipios conocidos como el 'Triángulo Mágico', en donde es crucial no confundir los Cigarróns con los Peliqueiros y las Pantallas. "A disfrutar a tope y el domingo, a votar", ha proclamado Pontón, quien ha pedido un último esfuerzo pese a las fechas en las que los gallegos han sido llamados a las urnas.

Tras progonizar un mitin en Burela, el 'BNGTour' paró a primera hora de la tarde de este martes en Verín, en donde se enfundó en un traje típico de esta localidad, el 'capuchón', una suerte de capa con sobrecapa y sombrero (y estampado) de inicio del siglo pasado cuando se celebraban fiestas en el Casino y las clases más populares se cosían este tipo de trajes. Precisamente, en la cena del Casino estuvo el pasado Xoves de Comadres el candidato del PP, Alfonso Rueda.

En este primer punto de encuentro la esperaba la cabeza de lista por Ourense, Noa Presas, que se enfundó con bata de pediatra para ironizar con el anuncio del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, de que se dotaría este municipio con cuatro profesionales.

Así, la nacionalista, a la que los suyos describen --como se ha visto en un vídeo electoral del Bloque-- como una de las "más divertidas", ha tirado de la ironía propia de estas fechas para una denuncia satírica sobre un asunto que ha marcado las dos últimas legislaturas con las protestas de los vecinos por el cierre del paritorio y la falta de profesionales sanitarios. De hecho, una de las primeras medidas comprometidas por Pontón si alcanza la Xunta es un plan de choque de 200 millones para "rescatar" la atención primaria.

Noa Presas, con el cartel de "Me mandó Comesaña por la CamPPaña", no dudó en expedir en notas tipo 'post it' recetas médicas para "aguantar" no solo hasta el domingo electoral, sino hasta el 18 de marzo, día de la constitución de la nueva cámara legislativa que salga de las urnas el próximo domingo.

Mientras, Pontón fue obsequiada con una botella de vino de Monterrey etiquetado con su apellido "Pontón", un tinto que ha agradecido y sobre el que se ha mostrado segura de que disfrutará (aunque según ha desvelado en esta campaña es más de vinos blancos). De la mano de un 'cigarrón' recibió, más tarde, un pañuelo típico con el bordado del mapa de Galicia a semejanza del icono que usa el BNG en esta campaña.

"Estamos a las puertas del domingno de piñata, confiamos en que el domingo de piñata sirva para despedir el Entroido pero también para despedir el tiempo gris del Partido Popular y abrir un tiempo nuevo con la primera presidenta nacionalista", ha proclamado, por su parte, Noa Presas.

DE VERÍN, A XINZO VESTIDA DE VAQUERA

De Verín, la comitiva nacionalista se desplazó a Xinzo donde fue recibida en el Pontón Fest, donde también se unió el candidato Iago Tabarés y Presas (con otro disfraz) a ritmo de 'Fábrica de luz', del grupo A Banda da Loba. Este tema es la banda sonora electoral de la candidata del BNG en esta campaña para el 18F y, precisamente, este martes el Bloque lanzó el videoclip con este tema en el que aparecen varias generaciones y representantes de distintos sectores productivos 'fabricando luz', simbolizando la apertura de un "nuevo tiempo".

"Sé que estas son las fiestas más esperadas de todo el año, pero después de pasarlo muy bien en el Entroido, el domingo hay que ir a votar porque podemos hacer historia y tener por primera vez una mujer presidenta que defienda a los gallegos y apueste por respetar las tradiciones", ha enfatizado Pontón, quien también tomó el micrófono en la 'Ponton Fest' para arengar a todos los presentes, jóvenes y no tanto, a acudir a las urnas el próximo domingo.

Pese a su disfraz con capuchón y luego de vaquera, sin látigo pero con boa morada, Pontón ha sido reconocida por los vecinos de Verín, donde recibió elogios por la defensa de la sanidad, y de Xinzo a su paso por unas localidades inundadas de fiesta en las que tampoco han faltado los disfraces imitando a la propia candidata, que ha sido aclamada como "presidenta".