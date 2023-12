El 'Gordo' de Navidad deja 8 millones en A Pobra do Caramiñal y pellizcos en otros 16 municipios gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 88.008, con 'El Gordo' del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, se ha vendido en un total de 17 municipios gallegos, aunque en la gran mayoría de ellos ha dejado pellizcos, con décimos sueltos.

A Pobra do Caramiñal (A Coruña) ha sido la localidad más agraciada por este primer premio, con un total de ocho millones de euros. En concreto, la administraicón de Loterías número 3, situada en Estrada Díaz Rábago, ha vendido dos series del 88.008, es decir, un total de 20 décimos, cada uno de ellos premiado con 400.000 euros.

Tras A Pobra se sitúa una administración de Val do Dubra (A Coruña), en Bembibre, que ha expedido tres décimos del número agraciado con 'El Gordo'. De esta forma, el primer premio ha dejado 1,2 millones de euros en este ayuntamiento de la comarca de Santiago.

El 88.008 también ha vendido dos boletos en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), en la administración situada en Praza Ravella, 9. En esta misma provincia, se han expedido décimos sueltos en dos administraciones de Vigo --Porta do Sol, 12 y Avenida das Camelias, 110--, en O Porriño, en Marín, en A Illa de Arousa y en Salvaterra de Miño.

Asimismo, en otros 15 municipios gallegos se han expedido décimos sueltos del número del 'Gordo'. En la provincia de A Coruña, este primer premio de la Lotería de Navidad 2023 ha pellizcado a las ciudades de Santiago --se han vendido boletos en las administraciones de As Cancelas y en la Cafetería Venecia, de rúa do Hórreo-- y A Coruña --Avenida Buenos Aires, 11--, así como en las localidades de Cambre, Culleredo y Porto do Son.

En Lugo, el 88.008 ha vendido dos décimos en la administración de Ronda das Mercedes, 47, en la ciudad amurallada, y uno en Baralla. También se ha vendido en Ourense ciudad --administraicón situada en Ervedelo, 20-- y en Xinzo de Limia.

'El Gordo' del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de 2023, dotado con 4.000.000 euros a la serie, se ha convertido en el más 'remolón' de la historia.

El más tardío hasta ahora había salido en 2014, cuando no apareció hasta las 13.00 horas y en 2018 se demoró hasta las 12.35 horas. Además, este año el 'Gordo' ha sido el último de los grandes en salir. El número ha sido cantado a las 13.16 horas en el octavo alambre de la novena tabla.