Abanca y Afundación lanzan 'Dibuja sonrisas', su campaña solidaria navideña a favor de Acción contra el Hambre - ABANCA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Abanca y Afundación han lanzado una nueva edición de su tradicional campaña navideña solidaria 'Dibuja Sonrisas', con la que llevarán a cabo dos acciones: por un lado, una campaña de captación de fondos a beneficio de Acción contra el Hambre y, por otro lado, la entrega de juguetes a familias con menos recursos en 15 ciudades españolas en colaboración con Cruz Roja y Cáritas.

En concreto, las donaciones recibidas se utilizarán para apoyar los proyectos que Acción contra el Hambre está desarrollando en España con el fin de mejorar la situación que sufren miles de hogares vulnerables, según ha señalado Afundación en una nota de prensa.

En este contexto, ha subrayado que se pueden realizar donaciones hasta el 30 de diciembre a través del sitio web dibujarsonrisas.abanca.com. Asimismo, se ha habilitado la donación a través de Bizum, mediante transferencia bancaria o en persona en cualquiera de las oficinas de Abanca.

"Este año nos entusiasma especialmente colaborar con una organización del rigor y la trayectoria de Acción contra el Hambre, que es la mejor garantía de que la solidaridad de nuestros clientes, nuestro equipo y toda la sociedad se traducirá en un impacto real y duradero", ha destacado el responsable de la unidad de Banca Privada, Entidades sin Ánimo de Lucro e Impacto de Abanca, Armando Fandos.

En palabras del responsable de Alianzas, Campañas, Eventos y Patrocinios de Acción contra el Hambre, Francisco Javier Fernández Nava, "esta acción forma parte de la alianza que se está construyendo con Abanca y que se basa en acciones concretas y programas eficaces para las miles de familias en situación de vulnerabilidad".

Además de recaudar fondos para Acción contra el Hambre, el banco y Afundación también realizarán sus tradicionales repartos de juguetes en diciembre para que esta Navidad "todos los niños puedan vivir la ilusión de recibir una sorpresa el día de Reyes".